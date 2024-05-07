الإسماعيلي يواصل استعداداته لمواجهة الداخلية

واصل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي استعداداته لمواجهة الداخلية المقرر لها الخميس المقبل، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

شهد المران فقرة بدنية قوية، بجانب فقرة لحراس المرمى تحت إشراف مصطفى كمال.

وحرص الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال على تحفيظ اللاعبين مجموعة من الجمل التكتيكية لتنفيذها في المباراة المرتقبة.

وعقد الجهاز الفني جلسة مع اللاعبين على هامش المران وطالبهم بضرورة التركيز لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة ومواصلة سلسلة الانتصارات.

وعلى جانب آخر ، كلف مجلس إدارة النادي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن ، أبو طالب العيسوي، بالسفر إلى كوت ديفوار، لبدء رحلة كشافية لانتقاء اللاعبين الموهوبين فى مختلف المراكز من أجل ضمهم للقلعة الصفراء.

وأبرم المجلس في وقت سابق التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى اكتشاف المواهب بالقارة السمراء، للبحث عن لاعبين بالطريقة الصحيحة لدعم كافة فرق النادى بعناصر متميزة.

ويحضر أبو طالب، أثناء وجوده في كوت ديفوار، دورة للأكاديميات يشارك بها عدة أندية إفريقية ويتابعها عدد من كشافي الأندية الأوروبية.