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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو يكشف سبب تقديم استقالته من الإسماعيلي

أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني الأسبق للإسماعيلي أنه تقدم باستقالته من النادي، بسبب أزمة مع حسني عبد ربه، نجم الفريق حينها.

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وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أعرف متى يتخذ مدير الكرة قرارًا بتقديم استقالته، هو لديه لائحة، يريد تنفيذها على النجوم الكبار في الفريق، وإذا لم تكن إدارة النادي تسانده، فعليه تقديم استقالته".
وأضاف: "عندما كنت مدربًا للإسماعيلي، قام حسني عبد ربه، نجم الفريق، وهو صديقي حاليًا، بعدة تصرفات، دفعتني لأن أطالب النادي باتخاذ قرارات ضده، لأنني سأخسر الفريق حال عدم فعل ذلك".
وتابع: "رئيس النادي حينها أبلغني أنه لا يستطيع اتخاذ قرارات ضد حسني عبد ربه، لذا في اليوم التالي تقدمت باستقالتي من تدريب نادي الإسماعيلي".
وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "تلقيت اتصالًا من محافظ الإسماعيلية حينها كي أعود عن قراري، لكنني أبلغته أنه يجب أن أغادر الفريق، وقلت لرئيس النادي إنه إن لم يتخذ قرارًا ضد حسني عبد ربه، فسيتسبب هو في أن يغادر النادي، وقد كان".

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