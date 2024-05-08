كيفية اكتشاف وتجنب عمليات الاحتيال عبر تطبيق واتساب

تضم خدمة المراسلة الشهيرة واتساب WhatsApp ما يقدر بنحو ملياري مستخدم في 180 دولة، مما يجعلها واحدة من أكثر التطبيقات شعبية في العالم، لذلك ليس من المستغرب أن يستخدم المحتالون المنصة المملوكة لشركة Meta لمحاولة سرقة البيانات الشخصية والمالية.

تتطور عمليات الاحتيال هذه باستمرار، مما يجعل من الصعب اكتشاف بعضها، ولكن هناك بعض العلامات التي يجب عليك البحث عنها.



هل يمكن للأشخاص خداعك على واتساب؟



إن التشفير الشامل لتطبيق واتساب يجعله خدمة مراسلة آمنة نسبيًا يمكنها منع المتسللين من قراءة محادثاتك. لكن مستخدمي WhatsApp ما زالوا معرضين لخطر أنواع أخرى من عمليات الاحتيال.

لماذا يستخدم المحتالون تطبيق WhatsApp؟



على الرغم من أن تشفير واتساب هو ما يجعله جذابًا للأشخاص الذين يبحثون عن تطبيق مراسلة آمن، إلا أنه أيضًا ميزة تجذب المحتالين. إذا كنت تقوم بأنشطة غير مشروعة من خلال الرسائل النصية، فلن ترغب في أن يتمكن أي شخص آخر غير الضحية من الوصول إليها. علاوة على ذلك، قام المحتالون بتطوير أساليب لتجنب الاضطرار إلى تقديم أرقام هواتفهم الفعلية عند التسجيل في واتساب، مما يمنحهم إخفاء الهوية بالكامل.

كيف يستخدم المحتالون تطبيق WhatsApp؟



غالبًا ما يتظاهر المحتالون عبر واتساب بأنهم شخص تعرفه أو كيان معروف، مثل شركة بطاقات ائتمان أو وكالة حكومية. عادة ما يكونون جيدين جدًا في خلق شعور بالإلحاح، مدعين أن الاستجابة الفورية مطلوبة لتجنب نتيجة غير سارة.

تتضمن أساليب الاحتيال الشائعة رسائل نصية تفيد بأن أحد أحبائك في خطر وشيك أو أنك بحاجة إلى تحديث معلومات فواتير الحساب لتجنب الرسوم. ومع ذلك، يقوم المحتالون باستمرار بتصميم أساليب جديدة لتتوافق مع الأحداث الوطنية الأخيرة. على سبيل المثال، خلال ذروة جائحة فيروس كورونا، تلقى العديد من الأشخاص رسائل نصية تحتوي على عروض لعلاجات واختبارات زائفة.

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الأنواع الشائعة من عمليات الاحتيال على WhatsApp



تتضمن بعض الأنواع الأكثر شيوعًا لعمليات الاحتيال عبر WhatsApp ما يلي:

عمليات احتيال رمز التحقق

لن يستهدف بعض المحتالين بياناتك الشخصية مباشرةً، وبدلاً من ذلك سيحاولون الوصول إلى حساب WhatsApp الخاص بك. يفعلون ذلك عن طريق إرسال رسالة نصية إليك تبدو وكأنها من فريق دعم WhatsApp، تفيد بأنه سيتم إلغاء تنشيط حسابك إذا لم تزودهم برمز التحقق الذي أرسله لك WhatsApp.

عمليات احتيال تشفير WhatsApp

أصبحت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة رائجة وتتضمن المحتالين الذين يتظاهرون بأنهم خبراء ماليين ويقدمون فرصًا استثمارية جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها. وقد ينصحونك أيضًا بنقل أموالك الاستثمارية الحالية من بورصة عملات مشفرة شرعية إلى بورصة احتيالية يسيطرون عليها.

عمليات احتيال المواعدة عبر واتساب

تنتشر عمليات الاحتيال الرومانسية بشكل خاص على مواقع المواعدة عبر الإنترنت مثل Tinder وeHarmony. ومع ذلك، بمجرد أن تتطابق مع شخص ما من خلال خدمات المواعدة هذه، قد يقنعك المحتال بنقل المحادثة إلى WhatsApp.

على الواتساب، قد يحاول المجرم التواصل معك عاطفيًا، وفي بعض الأحيان يعلن عن حبه الأبدي وكيف أنه على استعداد لترك حياته الحالية ليكون معك. ثم يبدأون بطلب المال بحجة الحاجة إلى مساعدة مالية.

عمليات احتيال انتحال الشخصية

تحدث عمليات احتيال انتحال الشخصية، أو عمليات الاحتيال العائلية الطارئة، عندما يتصل شخص ما بالضحية متظاهرًا بأنه أحد أقاربه. قد يقول المحتال أن هاتفه معطل وأنه يستخدم هاتفًا بديلاً أو هاتف صديق لشرح سبب اتصاله من رقم غير مألوف.

ثم يطلب المحتال المال لحل حالة الطوارئ. على سبيل المثال، قد يقول الشخص أنه يحتاج إلى النقود بشكل عاجل لأن محفظته سُرقت.

عمليات احتيال اليانصيب

تتلقى أهداف عملية الاحتيال هذه رسالة "نيابة عن" لعبة اليانصيب تفيد بأن الضحية قد فاز بمبلغ كبير من المال. المهم هو أنهم سوف يفعلون ذلك يجب عليك تقديم معلوماتك الشخصية حتى تتمكن من استلام جائزتك أو سيطلب منك دفع رسوم لمعالجة مكاسبك.

عمليات الاحتيال على بطاقات الهدايا

يتلقى الهدف رسالة نصية تبلغه بفوزه ببطاقة الهدايا. يُطلب منهم بعد ذلك الرد بتفاصيل شخصية أو اتباع رابط للمطالبة بجائزتهم.

من السهل اكتشاف عمليات الاحتيال هذه إذا كان إشعار الجائزة يتعلق بهبة لم تشارك فيها أو إذا طُلب منك طريقة من طرق الدفع. إذا لم تكن متأكدًا من صحة اليانصيب، فاتصل بالعلامة التجارية مباشرة من خلال موقعها الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي للتحقق مرة أخرى.

علامات التحذير من عمليات الاحتيال عبر WhatsApp

أصبحت عمليات الاحتيال عبر تطبيق WhatsApp أكثر تعقيدًا بشكل متزايد، لذلك قد يكون من الصعب أحيانًا اكتشافها إذا كنت لا تعرف بالضبط ما الذي يجب عليك البحث عنه. ولحسن الحظ، يستخدم معظم المحتالين أساليب مماثلة.

تتضمن بعض علامات عمليات الاحتيال عبر WhatsApp ما يلي:

رسائل غير مرغوب فيها من أرقام مجهولة. قم بإجراء بحث سريع على Google للتحقق من أن الرقم الذي تم إرسال الرسالة منه يتطابق مع الشخص الذي يدعون أنه هو. قد تجد أن هذا الرقم غير مرتبط بالشركة أو الوكالة التي يدعي المرسل أنه يمثلها.

الأخطاء الإملائية والنحوية. لن تحتوي الرسائل النصية الواردة من الشركات المشروعة (مثل البنوك) على أي أخطاء إملائية. إذا تلقيت رسالة نصية تحتوي على أخطاء وتطالبك باتخاذ إجراء بشأن حساب شخصي أو اتباع رابط، فمن المرجح أنها مزيفة.

تكتيكات عاجلة وعالية الضغط. غالبًا ما تكون الرسائل النصية الاحتيالية مثيرة للقلق وتدعي أنها عاجلة، وتشير إلى أن حساباتك محظورة، أو أن وكالة حكومية تتخذ إجراءً قانونيًا ضدك.

روابط لمواقع مشبوهة. يمكن لمرسلي البريد العشوائي استخدام الروابط لاختراق جهازك أو توجيهك إلى موقع مزيف مصمم لسرقة بياناتك. احذر من الروابط الواردة من أرقام لا تعرفها أو التي تؤدي إلى مواقع ويب لا تزورها مطلقًا. قد تبدو بعض الروابط مألوفة، ولكن إذا نظرت إليها بعناية، فغالبًا ما تحتوي على أخطاء إملائية وأحرف أو أرقام إضافية.

العروض التي تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها. تعلن بعض رسائل WhatsApp غير المرغوب فيها أنك فزت بهدية، حتى لو لم تشارك فيها، أو أنك فتحت عرضًا خاصًا لك فقط. قد يُطلب منك مشاركة معلومات شخصية للمطالبة بعرضك أو جائزتك، أو النقر فوق رابط لمزيد من التفاصيل.

على الرغم من أن الأمر ليس شائعًا، إلا أن بعض المحتالين قد يتصلون بك أيضًا عبر تطبيق WhatsApp. من الأفضل عدم الرد على المكالمات الهاتفية من أرقام لا تعرفها. إذا أجبت، اسأل عن المؤسسة التي يمثلونها. يمكنك بعد ذلك الاتصال بالشركة أو الوكالة للتأكد من ما قاله لك المتصلون. إذا كان المتصل يهددك بسلامة أحد أفراد أسرتك، فاتصل بأحبائك مباشرةً للتأكد من سلامتهم.

نصائح لتجنب عمليات الاحتيال عبر واتساب



تبدأ المحافظة على أمانك على WhatsApp بمعرفة كيفية التعرف على أكثر أنواع عمليات الاحتيال شيوعًا. فيما يلي بعض النصائح الإضافية لمساعدتك على تجنب الوقوع ضحية.

التحقق من هوية المرسل

قم بتخمين أي فرد من أفراد العائلة أو المعارف المفترضين الذين يتواصلون من أرقام جديدة. إذا ادعى الشخص أنه شخص تعرفه، ففكر فيما إذا كانت كتاباته تتوافق مع أسلوب التواصل المعتاد لديه. يمكنك أيضًا أن تطرح على المحتال سؤالاً لن يعرف إجابته سوى قريبك أو صديقك.

لا تكشف عن المعلومات الشخصية

لا تشارك مطلقًا تفاصيل حسابك المصرفي أو معلوماتك الخاصة، مثل رقم الضمان الاجتماعي أو تاريخ ميلادك. يتضمن ذلك أيضًا الرد على رسائل WhatsApp التي تطلب منك مشاركة رمز التحقق.

تجنب النقر على الروابط الخارجية

لا تستخدم أي روابط أو أرقام هواتف موجودة في النص. إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان الموقع شرعيًا، فابحث عن معلومات الاتصال الرسمية للشركة أو الوكالة عبر الإنترنت. تواصل مع الشخص أو الكيان المفترض مباشرة لتقييم الوضع.

تمكين المصادقة الثنائية لحساب WhatsApp الخاص بك

قم بإعداد المصادقة الثنائية. يمنع هذا الإجراء الأمني المتسللين من الوصول إلى حساب WhatsApp الخاص بك إذا حاولوا فتحه من جهاز محمول آخر.

الإبلاغ عن الرسائل وجهات الاتصال المشبوهة

قم بالإبلاغ عن أي محادثات ومستخدمين مشبوهين وحظرهم. من الأفضل التصرف بسرعة وقطع الاتصالات بمجرد تحديد عملية احتيال محتملة.

إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد من النصائح للبقاء في مأمن من عمليات الاحتيال، فتأكد من قراءة أو توجيه كيفية حماية نفسك عبر الإنترنت.



كيفية الإبلاغ عن المحتال على واتساب



عندما تقوم بالإبلاغ عن رسالة واتساب، سيقوم برنامج الذكاء الاصطناعي ومشرفو المحتوى بتحليلها.

تتم مراجعة آخر خمس رسائل تلقيتها من جهة الاتصال المبلغ عنها بحثًا عن انتهاكات لشروط خدمة واتساب، والتي تحظر نشر رسائل خادعة أو انتحال شخصية شخص ما. إذا وجدت الشركة أن المبلغ عنها مالرسالة تنتهك شروط الاستخدام، وتم حظر الحساب الذي أرسلها.

يعد الإبلاغ عن المحتال على WhatsApp أمرًا بسيطًا. إليك ما عليك القيام به:

مستخدمي أندرويد:

افتح دردشة المستخدم الذي تريد الإبلاغ عنه.

اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا.

حدد "مزيد من الخيارات" ثم "المزيد".

سيظهر خيار التقرير في أسفل الشاشة.

اضغط على "الإبلاغ".

ستظهر رسالة تأكيد.

حدد الخيار الذي يشير إلى رغبتك في حظر المستخدم وحذف الدردشة

اضغط على "الإبلاغ" مرة أخرى.

مستخدمي آيفون:

افتح دردشة المستخدم الذي تريد الإبلاغ عنه.

اضغط على اسم جهة الاتصال أو رقم هاتفها في الجزء العلوي من الشاشة.

قم بالتمرير إلى الأسفل ثم حدد "إبلاغ".

ستظهر رسالة منبثقة تسألك عما إذا كنت تريد الإبلاغ عن الشخص فقط أم الإبلاغ عنه وحظره في الوقت نفسه.

اضغط على الخيار الذي تفضله.



هل واتساب آمن؟



WhatsApp هي خدمة مراسلة آمنة نسبيًا بسبب تقنية التشفير الشامل الخاصة بها. تمنع ميزة الأمان هذه المتسللين من قراءة محادثاتك. ومع ذلك، قد يستمر المحتالون في محاولة الاتصال بك وخداعك لمشاركة بياناتك الخاصة.

غالبًا ما يستخدم المحتالون تطبيق WhatsApp للاتصال بالأشخاص وخداعهم لإرسال الأموال أو مشاركة معلوماتهم الخاصة.

تتضمن عمليات الاحتيال الشائعة عبر تطبيق WhatsApp المحتالين الذين يقومون بتزييف حالة طوارئ عائلية أو خداع الضحايا للاعتقاد بأنهم فازوا بجائزة.

هناك عدة طرق للابتعاد عن عمليات الاحتيال عبر تطبيق WhatsApp، مثل الحذر من الرسائل الواردة من أرقام غير معروفة تطلب المال.

إذا كنت تعتقد أن شخصًا ما يحاول الاحتيال عليك عبر تطبيق WhatsApp، فقم بحظره والإبلاغ عنه في التطبيق.