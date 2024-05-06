ميزة جديدة في واتساب تحث مستخدمي iOS على الدردشة أكثر

يتجه تطبيق واتساب WhatsApp إلى ما هو أبعد من كونه تطبيق دردشة بسيط، ويقترب من كونه شبكة اجتماعية، مع تحديث يوضح من كان "متصلًا مؤخرًا"، وهي ميزة مصممة لتشجيع الأشخاص على الدردشة.

في حين أن تطبيق واتساب WhatsApp يقدم حاليًا معلومات "متصل" و"آخر ظهور" في الجزء العلوي من كل شريط دردشة فردي، فقد نتمكن قريبًا من معرفة أي من جهات الاتصال لدينا كان "متصلًا مؤخرًا".

وفقًا لموقع تتبع الميزات WABetaInfo، سيسمح التحديث الأخير لتطبيق واتساب WhatsApp للمستخدمين بالوصول إلى ميزة جديدة ضمن قوائم جهات الاتصال الخاصة بهم لمعرفة من كان متصلاً بالإنترنت مؤخرًا، بما في ذلك جهات الاتصال الخاصة بهم الذين لم يدردشوا معهم بعد.



على الرغم من أن الميزة متاحة حاليًا لعدد قليل فقط من مختبري النسخة التجريبية، إلا أنه يقال أنه سيتم طرحها خلال الأسابيع المقبلة. وبعد تجربته في البداية على نظام أندرويد، سيتم توسيع التحديث ليشمل مستخدمي iOS، وفقًا لإصدار تجريبي من التطبيق الذي تم اختباره من قبل WABetaInfo. الأهم من ذلك، أن الأشخاص الأكثر وعيًا بالخصوصية (أو الأشخاص الذين يعارضون الأشخاص) بيننا والذين قاموا بتعطيل خيار الحالة "شوهد آخر مرة" و"متصل" لن يكونوا متاحين في قائمة "متصل بالإنترنت مؤخرًا".

كما يوضح WABetaInfo، تأتي هذه الخطوة كجزء من حملة WhatsApp الأوسع لجعل المستخدمين يبدأون محادثات جديدة مع بعضهم البعض، مع الميزة التي تقترح جهات اتصال للدردشة معها. في السنوات الأخيرة، قامت Meta بتوسيع ميزات تطبيق الدردشة من خلال قنوات WhatsApp، والحالات المستوحاة من Instagram Stories، والآن علامات التوفر لجعله يبدو وكأنه شبكة اجتماعية.

هناك أيضًا التحديث الأخير لأداة المجتمعات، والتي تقول Meta إنها تضيف طرقًا جديدة للأشخاص للبقاء على اتصال مع حيهم ومجموعات المدارس وزملائهم الهواة. يمكن لأي شخص الآن إنشاء حدث في واتساب، حيث تكون قائمة الرد على الدعوة معروفة للمجموعة بأكملها، مع حصول الحاضرين على إشعارات عندما يقترب الحدث.



وفي الوقت نفسه، تصل الردود أيضًا إلى مجموعات الإعلانات، مما يجعل المجتمعات أكثر تفاعلاً بين المشرف والأعضاء.

تقول Meta أن الردود يتم تجميعها معًا وتصغيرها - سيتعين عليك البحث لقراءتها، وسيتم تجاهل الإشعارات.