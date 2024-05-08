عبر مكالمة واتساب.. ضابط يخسر مليوني دولار في عملية احتيال

كانت هناك زيادة في حوادث الاحتيال عبر الإنترنت، وكان آخر ضحية هو ضابط يبلغ من العمر 59 عامًا في مكتب التحقيقات المركزي (CBI). يُزعم أن الضابط قد تم خداعه بمبلغ 2 ألف روبية من قبل محتالين عبر الإنترنت.

وبحسب ما ورد وقع ضابط مكتب التحقيقات المركزي (CBI) ومقره مومباي ضحية محتال عبر الإنترنت انتحل شخصية مسؤول في فرع الجريمة في دلهي، مما أدى إلى خسارة 2 ألف روبية.



تم فرض 1 ألف روبية هندية على الرجل الذي جعل هانومان شريكًا في الدعوى في الدعوى

وبعد ذلك، قدم الضابط شكوى إلى الشرطة الإلكترونية في مجمع باندرا كورلا.



إليكم ما حدث

تم الاتصال بضابط CBI من قبل شخص عبر مكالمة WhatsApp قدم نفسه باسم أشيش شارما، ويُزعم أنه من فرع الجريمة في دلهي، أبلغ شارما الضابط أنه تم اعتراض طرد يحمل اسم الضابط ورقم Aadhaar في مطار أنديرا غاندي الدولي.

وتتكون الحزمة المضبوطة من ثمانية جوازات سفر وخمس بطاقات ائتمان مصرفية و170 جراما من مخدر الميفيدرون وبعض النقود. استمرت المكالمة لمدة 49 دقيقة وتم تهديد ضابط البنك المركزي العراقي بالاعتقال.



وفي اليوم التالي، تلقى ضابط البنك المركزي الهندي مكالمة أخرى، يُزعم أنها من شرطة دلهي، تأمره بالخضوع لعملية التحقق التي يفرضها بنك الاحتياطي الهندي. وكجزء من الإجراء، فرضوا رسومًا قدرها 2 ألف روبية، والتي قام موظف البنك المركزي العراقي بتحويلها إلى حسابهم. وأكد أنه سيتم سداد المبلغ بعد التحقق اللازم.

نصائح إذا واجهت مكالمة WhatsApp احتيالية



غالبًا ما يحاول المحتالون خلق شعور بالإلحاح للضغط عليك لاتخاذ قرارات سريعة. لا تشعر بأنك ملزم بالتصرف على الفور أثناء مكالمة WhatsApp.

كن حذرًا من العروض غير المرغوب فيها أو الصفقات التي تبدو رائعة جدًا لدرجة يصعب تصديقها. قد يعدك المحتالون بجوائز مجانية أو عمليات تحقق عاجلة من الحساب أو انتحال شخصية مؤسسات شرعية.

لا تشارك أبدًا معلومات شخصية مثل كلمات المرور أو تفاصيل الحساب البنكي أو الرموز لمرة واحدة (OTP) عبر مكالمة واتساب، حتى لو ادعى المتصل أنه من مصدر موثوق. لن تطلب الشركات الحقيقية مثل هذه المعلومات من خلال المكالمات الهاتفية.

إذا ادعى المتصل أنه من بنك، أو شركة بطاقات ائتمان، أو مؤسسة أخرى، قم بإغلاق الخط واتصل بالمؤسسة مباشرة من خلال رقم هاتفها الرسمي أو موقعها الإلكتروني للتحقق من شرعية المكالمة.