احذر الاحتيال عبر مجموعات واتساب.. نصائح للبقاء آمنًا

يقال إن مستخدمي واتساب مستهدفون بنوع آخر من عمليات الاحتيال حيث يخدع المحتال الأشخاص للانضمام إلى دردشة جماعية، مما قد يتسبب في خسارة مالية لأصدقائهم وعائلاتهم. يستخدم المحتالون مكالمة صوتية مزيفة لخداع الأفراد.



كيف يستهدف المحتالون الأشخاص على واتساب



أولاً، يقوم المحتال بالاتصال بشخص ما ويكسب ثقة الفرد من خلال التظاهر بأنه عضو في دردشة جماعية.

لمزيد من التأثير على الضحية المحتملة للاعتقاد بشرعية المكالمة، يستخدم المحتال صورة ملف شخصي واسم عرض مزيفين.

أثناء المكالمة، يخبر المحتال الضحية المحتملة بأنه سيرسل لهم رمز مرور لمرة واحدة (OTP) للانضمام إلى المكالمة التي سيتلقونها. ثم يطلب المحتال من الشخص مشاركة رمز المرور معه ليتم "تسجيله" للمكالمة.





هدف المحتال هو خداع الضحية لمشاركة الرمز، مما يسمح له في الواقع بتسجيل واتساب WhatsApp الخاص بالضحية على جهاز جديد والاستيلاء على حسابه. وبمجرد الانتهاء من ذلك، يقوم المحتال بتمكين التحقق من خطوتين، مما يجعل من المستحيل على الضحية العودة إلى حسابه.

وبعد الاستيلاء على الحساب، يرسل المحتال رسائل إلى الأشخاص في جهات اتصال الضحية، وغالبًا ما يطلب المال كما لو كانوا في حاجة ماسة إلى المساعدة.

يقول مترو إن Action Fraud، مركز الإبلاغ الوطني في المملكة المتحدة عن الاحتيال والجرائم الإلكترونية، تلقى مئات الشكاوى من الضحايا.



كيفية البقاء في مأمن من الاحتيال في مجموعة WhatsApp



إحدى الطرق لحماية نفسك من الوقوع في مثل هذه عمليات الاحتيال هي إعداد التحقق من خطوتين. يوفر هذا طبقة إضافية من الحماية ويرسل رمزًا على رقم الهاتف المحمول المسجل لتأكيد الإجراءات المتعلقة بالحساب.

ونُقل عن الشركة المملوكة لشركة Meta قولها: "نوصي جميع المستخدمين بإعداد التحقق من خطوتين لمزيد من الأمان وننصح الأشخاص بعدم مشاركة رمز PIN المكون من ستة أرقام أبدًا مع الآخرين، ولا حتى مع الأصدقاء أو العائلة".

وقالت واتساب: "إذا تلقيت رسالة مشبوهة - حتى لو كنت تعتقد أنك تعرف من هي - فإن الاتصال أو طلب ملاحظة صوتية هو أسرع وأبسط طريقة للتحقق من هوية شخص ما".