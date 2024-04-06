طرح تصميم واتساب الجديد في مرحلة تجريبية

لقد كان واتساب WhatsApp رائداً في مجال المراسلة منذ حوالي عقد من الزمن. غالبًا ما نلاحظ افتقارها إلى الميزات التي دعمتها تطبيقات مثل Telegram وSignal لفترة أطول بكثير، ولكن في العام الماضي، قام مطورو Meta بزيادة وتيرة العمل بشكل كبير، ولحقوا بالإضافات بما في ذلك المجتمعات وقنوات البث وتحديثات الحالة الغنية بالميزات.

الآن، نشهد ظهور تغييرات في واجهة المستخدم لمختبري النسخة التجريبية بعد أشهر من الاختبار، مما يشير إلى أن واتساب يريد تشغيل ميزة اللحاق البصري أيضًا.



تم إعادة إنشاء شعار WhatsApp باستخدام الظل على خلفية خضراء وعناصر ثلاثية الأبعاد



إليك كيف تحسن تطبيق WhatsApp في مارس 2024

لم يقم WhatsApp بتحديث واجهة المستخدم الخاصة به كثيرًا، وتركز معظم التحديثات على توفير مساحة للميزات الجديدة. ومع ذلك، يبدو أن التحديثات الأخيرة مثل الانتقال إلى شريط التنقل السفلي القابل للتمرير السريع تركز على الجماليات أكثر من الوظائف، وقد لا يكون هذا أمرًا سيئًا تمامًا. كانت Meta تختبر شريط علامات التبويب السفلي لمدة تزيد قليلاً عن عام قبل أن تمنح مستخدمي القنوات الثابتة أخيرًا طعمًا للتصميم الجديد في الأسبوع الماضي.

عندما تم طرح الشريط السفلي الجديد على القناة الثابتة الأسبوع الماضي، شعرنا بخيبة الأمل عندما وجدنا شريط البحث الجديد الموجود في كل مكان محجوبًا بواسطة الشريط العلوي الأخضر للتطبيق الذي يحتوي على أيقونات على اليمين وشعار WhatsApp الأبيض على اليسار. ومع ذلك، في الإصدار التجريبي 2.24.6.77، وهو ليس الأحدث، لاحظت أن الشريط العلوي تحول إلى اللون الأبيض اليوم، مما يجعل حقل البحث مرئيًا بوضوح.

يتميز الشريط العلوي الآن بعلامة WhatsApp التجارية باللون الأخضر على الجانب الأيسر، مع بقاء اختصار الكاميرا وزر القائمة الكاملة ثلاثي النقاط محاذيًا لليمين كما كان من قبل. يساعد هذا التغيير على جعل الشريطين العلوي والسفلي يبدوان كمكونات متماسكة لواجهة المستخدم، حيث يتشاركان لون الخلفية مع خلفية قائمة الدردشة، حتى في الوضع المظلم.

لاحظ محرر Google في AP Manuel Vonau نفس الشيء بعد إيقاف الإصدار التجريبي الأخير من التطبيق وإعادة تشغيله، مما يشير إلى أن WhatsApp ينشر هذا التغيير على نطاق واسع، على الأقل لمختبري الإصدار التجريبي. لاحظ مانويل أيضًا أن الميزات التجريبية الأقدم مثل الرموز الموجودة في القائمة الكاملة متاحة باستمرار الآن. نظرًا لأن تصميم الشريط السفلي الجديد أصبح عامًا بالفعل، أود أن أعتقد أنه يمكنك رؤية تصميم الشريط العلوي الجديد في القناة الثابتة قريبًا، لاستكمال عملية النقل.