هاري كين يتأهب لخطف صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا

يقود النجم الإنجليزي هاري كين هجوم فريق بايرن ميونخ في مباراة اليوم ضد ريال مدريد، والتي ستجمع الفريقين بملعب سانتياجو بيرنابيو بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأصبح هاري كين أمام فرصة حقيقية للانفراد بصدارة هدافي دوري أبطال أوروبا النسخة الحالية وذلك حال استطاع التسجيل في شباك ريال مدريد الليلة بإياب نصف نهائي البطولة.

ويتقاسم هاري كين صدارة هدافي الشامبيونزليج مع الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بثمانية أهداف لكلًا منهما، ويليهما فينيسيوس ورودريجو ثنائي ريال مدريد بخماسية.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ والقناة الناقلة :

ستنطلق مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:00 بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع مباراة الريال ضد البايرن عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي، وقناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق حسن العيدروس.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبايرن ميونخ

وسبق أن تقابل ريال مدريد مع نظيره بايرن ميونخ في 21 مباراة ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث فاز العملاق البافاري في 9 مباريات، وفاز الريال في مثلهم، وحضر التعادل في 3 مباريات.