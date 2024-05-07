الثلاثاء 07 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هاري كين على رأس قائمة بايرن ميونخ أمام ريال مدريد بدوري الأبطال

هاري كين
هاري كين

أعلن توماس توخيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ قائمة اللاعبين للمواجهة المنتظرة أمام ريال مدريد، والتي تجمعهما غدًا الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي يحتضنها ملعب سانتياجو برنابيو

إقرأ ايضًا..

txt

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام الريال.. هاري كين في الهجوم

قائمة بايرن ميونخ الرسمية لمواجهة بايرن ميونخ

" نوير، دانيال بيرتز، أولريتش، أوباميكانو، دي ليخت، كيم مين جاي، نصير مزراوي، كيميتش، جنابري، جوريتسكا، ساني، موتينج، داير، بافلوفيتش، بريان زاراجوزا، ديفيز، لايمر، ماتياس تيل، موسيالا، توماس مولر، هاري كين".

 

وكان ريال مدريد تعادل ذهابًا مع نظيره  بايرن ميونخ بهدفين لمثلهما في المباراة الأولي التي أقيمت في ألمانيا.


 

 

 

 

مواد متعلقة

بايرن ميونخ يتقدم على إنبي في الشوط الأول

سيميوني يعلن تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال بيتيس بالليجا

أرقام ديفيز في مسيرته الكروية قبل الانتقال لريال مدريد

ألفونسو ديفيز إلى ريال مدريد.. سبب موافقة بايرن ميونخ على رحيل الكندي

خطوة مودريتش المقبلة بعد الرحيل عن ريال مدريد

3 أسماء علي الطاولة لخلافة توخيل في تدريب بايرن ميونخ

زيدان مرشح لخلافة توماس توخيل في بايرن ميونخ

رايو فاليكانو يعرقل ريال مدريد ويمنح هدية لجيرونا

الجريدة الورقية