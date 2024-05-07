هاري كين على رأس قائمة بايرن ميونخ أمام ريال مدريد بدوري الأبطال

أعلن توماس توخيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ قائمة اللاعبين للمواجهة المنتظرة أمام ريال مدريد، والتي تجمعهما غدًا الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي يحتضنها ملعب سانتياجو برنابيو

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قائمة بايرن ميونخ الرسمية لمواجهة بايرن ميونخ

" نوير، دانيال بيرتز، أولريتش، أوباميكانو، دي ليخت، كيم مين جاي، نصير مزراوي، كيميتش، جنابري، جوريتسكا، ساني، موتينج، داير، بافلوفيتش، بريان زاراجوزا، ديفيز، لايمر، ماتياس تيل، موسيالا، توماس مولر، هاري كين".

وكان ريال مدريد تعادل ذهابًا مع نظيره بايرن ميونخ بهدفين لمثلهما في المباراة الأولي التي أقيمت في ألمانيا.



