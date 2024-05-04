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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ في صدام شتوتجارت

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

أعلن توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة شتوتجارت على ملعب "إم إتش بي" أرينا، اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة رقم 32 من الدوري الألماني.

 

تشكيل بايرن ميونخ الرسمي لمواجهة شتوتجارت كالآتي:- 

حراسة المرمى:- مانويل نوير

خط الدفاع:- جوشوا كيميتش، منجاي كيم ، إيريك داير، ألفونسو ديفيز.

خط الوسط:- ألكسندر بافلوفيتش، رافائيل جوريرو .

الهجوم:- سيرج جنابري، موتينج، ماثيس تيل، هاري كين.

 

ويتواجد على مقاعد بدلاء بايرن ميونخ كل من: أولريتش - أوباميكانو - جوريتسكا - ساني - بريان - مولر - لايمر - مزراوي - زفوناريك.

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