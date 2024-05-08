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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الفصائل العراقية تستهدف موقعًا إسرائيليًا في ايلات

الفصائل العراقية
الفصائل العراقية

 

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، استهداف موقع إسرائيلي في إيلات بطائرات مسيّرة، بحسب القاهرة الإخبارية.

وفي السياق ذاته، قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" في بغداد، إنّ الفصائل العراقية استهدفت موقعًا إسرائيليًا في إيلات، ما دفع تل أبيب إلى تفعيل الدفاعات الجوية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إيلات مدينة مستهدفة من الفصائل، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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وذكرت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الفصائل تؤكد بشكل دائم على استهداف الأراضي المحتلة، ردًا على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشيوخ والأطفال والنساء. 
وأوضحت أن الفصائل استهدفت ميناء عسقلان النفطي، فجر الثلاثاء، بطيران مسيّر. 

سقوط عدد من الضحايا

وأسفر القصف عن سقوط عدد من الضحايا، الشهر الماضي، في قاعدة عسكريّة بوسط العراق تضمّ عددًا من الفصائل العراقية. 
وفي تطور لاحق، منعت إسرائيل الأمم المتحدة من الوصول إلى معبر رفح الفلسطيني في قطاع غزة، وفق ما أفاد ينس لايرك، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
ونفّذت إسرائيل ضربات جوية مكثّفة على رفح مساء أمس الاثنين، بعدما شددت على دعوتها للسكان إخلاء شرق المدينة الواقعة في جنوب غزة.

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