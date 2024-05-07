الثلاثاء 07 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هدف مهاري بالقدم اليسرى .. رضا سليم يضاعف تقدم الأهلي على الاتحاد السكندري

بوابة الوفد الإلكترونية

ضاعف النادي الأهلي تقدمه على الاتحاد السكندري ، بتسجيل الهدف الثاني خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة للدوري الممتاز.
 

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من علامة الجزاء .. أبو علي يمنح الأهلي التقدم على الاتحاد في لقاء الدوري


جاء الهدف عبر المغربي رضا سليم ، الذي سجل عند الدقيقة 32 بطريقة مهارية عبر تسديدة من الوضع واقفًا عللى حدود منطقة الجزاء استقرت في أقصى الزاوية اليمنى للمهدي سليمان حارس الاتحاد .

وجاء تشكيل الفريق الأحمر في اللقاء على النحو التالي:‏
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.‏
الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال.‏
خط الوسط:‏ أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات ورضا سليم.
خط الهجوم:‏ وسام أبو علي.

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