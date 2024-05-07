من علامة الجزاء .. أبو علي يمنح الأهلي التقدم على الاتحاد في لقاء الدوري

تقدم الأهلي على نظيره الاتحاد السكندري بهدف من دون رد ، خلال مجريات الشوط الأول من اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب القاهرة الدولي في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة للدوري.





جاء الهدف من ركلة جزاء سددها بنجاح الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة 28.

وجاء تشكيل الفريق الأحمر في المواجهة على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.‏

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال.‏

خط الوسط:‏ أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات ورضا سليم.

خط الهجوم:‏ وسام أبو علي.



على صعيد آخر ، قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها عمرو السولية لاعب الفريق أثبتت إصابته بشد في العضلة الضامة، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.

وكان عمرو السولية قد تعرض للإصابة قبل انطلاق مباراة الأهلي والجونة التي أقيمت على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري الممتاز.