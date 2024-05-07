الثلاثاء 07 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

من علامة الجزاء .. أبو علي يمنح الأهلي التقدم على الاتحاد في لقاء الدوري

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم الأهلي على نظيره الاتحاد السكندري بهدف من دون رد ، خلال مجريات الشوط الأول من اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب القاهرة الدولي في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة للدوري.
 

txt

مابولولو يقود الاتحاد السكندري أمام الأهلي في مواجة الدوري


جاء الهدف من ركلة جزاء سددها بنجاح الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة 28.
وجاء تشكيل الفريق  الأحمر في المواجهة على النحو التالي:‏
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.‏
الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال.‏
خط الوسط:‏ أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات ورضا سليم.
خط الهجوم:‏ وسام أبو علي.

على صعيد آخر ، قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها عمرو السولية لاعب الفريق أثبتت إصابته بشد في العضلة الضامة، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.

وكان عمرو السولية قد تعرض للإصابة قبل انطلاق مباراة الأهلي والجونة التي أقيمت على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري الممتاز.

مواد متعلقة

يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم في الدوري المصري
الجريدة الورقية