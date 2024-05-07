المشدد 10 سنوات لمسوق إلكترونى لإتجاره فى الحشيش

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " س.ن.ا" بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 22180 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة ،بدائرة القسم.



تبين من التحقيقات، أن التحريات دلت الي قيام المتهم " س.ن.ا" يعمل دجيتال ماركتيج بالإتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه حال حيازته حقيبة سوداء، وبتفتيشه عثر بحوزته على طربة حشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها علي عدد 14 قطعة حشيش، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.

وفى سياق آخر تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول مصرع شخص وإصابة ١٢ آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل أعلي الطريق الصحراوي باتجاه الصف، وصرحت بدفن جثة الشخص المتوفى عقب مناظرة جثمانه، واستعلمت عن الحالة الصحية المصابين، وأمرت بالتحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث وإجراء الكشف الطبي عليه لمعرفة إذا ما كان متعاطي للمخدرات من عدمه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين أعلي الطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة الصف.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل محملة بالعمال اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 12 آخرين جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.