أديمي يقود تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام باريس سان جيرمان

ينتظر جمهور بوروسيا دورتموند الألماني مواجهة قوية تجمع فريقه بنظيره باريس سان جيرمان، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.



وكانت مواجهة الذهاب بين باريس وبوروسيا دورتموند قد انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف.

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام باريس

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

الدفاع: ماتس هوميلز - إيان ماتسين - جوليان رايرسون - نيكو شلوتربيك.

الوسط: إميري تشان - مارسيل سابيتزر - جوليان براندت.

الهجوم: جادون سانشو - نيكلاس فولكروج - كريم أديمي.

باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند.. الموعد والقنوات الناقلة

تقرر انطلاق مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي أمام بوروسيا دورتموند الألماني في تمام العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المنتظر إذاعة مواجهة باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث مسابقة دوري أبطال أوروبا منذ عدة سنوات ماضية.