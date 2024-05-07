عاجل
بعد ارتفاعه أمس.. استقرار سعر الذهب اليوم الثلاثاء إسرائيل تعلن سيطرتها على معبر رفح الفلسطيني بشكل كامل
الثلاثاء 07 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

‏3 صفقات هجومية يحلم بها تشافي في برشلونة ‏

تشافي
تشافي

 يسعى المدرب الكتالوني الشاب تشافي هيرنانديز لتحضير فريق برشلونة لخوض غمار التنافس الموسم المقبل بكل قوة. 

وكان تشافي قد حصل على ثقة الإدارة الفنية للنادي بقيادة خوان لابورتا لمواصلة عمله في القيادة الفنية للفريق رغم خيبات الموسم الصفري.

txt

مران استشفائي لسيدات طائرة الأهلي لمواجهة الأنابيب الكيني

txt

أحداث مؤسفة في مباراة المقاولون وسموحة

وأشار تقرير لموقع فوتبول إسبانيا إلى أن برشلونة سيستمع للعروض المقدمة من أجل روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس ورافينيا من أجل بيع أحدهم في الصيف لتوفير سيولة مالية. 

ويبقى موقف جواو فيليكس المعار من أتلتيكو مدريد محل مناقشة في ظل المعطيات الراهنة داخل النادي الكتالوني. 

وذكر التقرير أن تشافي يحلم بثلاث صفقات هجومية نارية من أجل تعزيز قدرات الفريق، ويأتي على رأس الخيارات المفضلة للمدرب الكتالوني خيار التعاقد مع لاعب أتلتيك بيلباو نيكولاس ويليامز. 

اما الخيار الثاني فيتعلق بالموهبة الجورجية خفيتشا كفارتسخيليا الذي ساهم بشكل فعال في فوز نابولي بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، ويملك قدرات فنية رائعة. 

ويتمثل الخيار الثالث في قائمة أولويات تشافي خيار التعاقد مع النجم الشاب داني أولمو الذي يرتبط كثيراً بخطوة الانتقال إلى العملاق الكتالوني. 

وسيتابع عشاق البلوجرانا حول العالم كيف ستدير الإدارة ملف التعاقدات وملف الراحلين عن الفريق في الصيف بما يحقق التوازن ويكفل مصالح الفريق. 

 

مواد متعلقة

مران استشفائي لسيدات طائرة الأهلي لمواجهة الأنابيب الكيني

أحداث مؤسفة في مباراة المقاولون وسموحة

انطلاق بطولة القاهرة للتجديف بمشاركة البنوك مايو المقبل

ريال مدريد يصعق برشلونة في الوقت القاتل ويقترب من حسم الليجا

لاعب يد الأهلي: تعاهدنا على إسعاد الجماهير بالسوبر والتأهل لكأس العالم

يد الأهلي راحة من التدريبات اليوم بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

مران صباحي للاعبي طائرة الأهلي قبل مواجهة الأسمنت الإثيوبي

مدرب النصر الليبي: حققنا مكاسب عديدة من بطولة أفريقيا للكرة الطائرة
الجريدة الورقية