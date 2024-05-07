وظائف خالية بهذه الأماكن.. والراتب يصل إلى 12 ألف جنيه

وظائف خالية.. كشفت وزارة العمل، من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، عن وظائف فى محافظة أسيوط بأحد مصانع تعبئة وتغليف للمشروبات الغازية.

الوظائف

1- 6 مشرف مبيعات بمرتب 6 آلاف جنيه.

2- 4 مهندس كهرباء بمرتب 12 ألف جنيه.

3- 3 فنى كهرباء بمرتب 5 آلاف جنيه.

ويُشترط للتقدم لشغل تلك الوظائف، أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالى- متوسط.

وأشارت الوزارة إلى طلب مؤسسة التضامن بمحافظة أسيوط أيضا، أعلنت عن توافر وظائف: 80 أخصائى تمويل من الجنسين، على أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالى- متوسط، وأن يتراوح السن من 20 إلى 35 سنة.

وكانت قد أصدرت وزارة العمل، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص، وجدد حسن شحاتة وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص ،والإستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل،وعلى الوظائف التي تُعلن عنها الوزارة.

ووجه الوزير جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فى كل الوظائف.