رئيس الوزراء الأسترالي يدين تعرض قواته للخطر بسبب الجيش الصيني

قال رئيس الوزراء الأسترالي "أنتوني ألبانيز" اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو، إنه من غير المقبول أن يعرض الجيش الصيني أفراد الدفاع الأستراليين للخطر في المجال الجوي الدولي أثناء مشاركتهم في عملية لفرض عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.

ووفق لما نقلته “رويترز”، كانت أستراليا صرحت أمس الاثنين، إن طائرة مقاتلة صينية عرضت طائرة هليكوبتر عسكرية أسترالية للخطر خلال مواجهة غير آمنة وغير مقبولة فوق البحر الأصفر.

قوات الجوية الصينية أسقطت قنابل مضيئة فوق طائرة هليكوبتر أسترالية

وقال وزير الدفاع الصيني "ريتشارد مارلز" إن طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية من طراز جيه-10 أسقطت قنابل مضيئة فوق طائرة هليكوبتر أسترالية من طراز "إم إتش 60 آر سيهوك" وعلى بعد عدة مئات من الأمتار منها خلال رحلة روتينية يوم السبت في البحر الأصفر في إطار عملية لفرض عقوبات على كوريا الشمالية.

وفي مقابلة تلفزيونية لبرنامج " Nine's Today Show" قال رئيس الوزراء الأسترالي، إن الصين لم ترد علنًا بعد على احتجاجات أستراليا بشأن الحادث، مضيفًا:" لقد أعلنا هذه القضية حتى نتمكن من التحدث بوضوح شديد وبشكل لا لبس فيه عن أن هذا السلوك غير مقبول، ولم يكن من المفترض أن يتعرضوا لأي خطر، والجمهور الأسترالي يتوقع تفسيرا من الصين بشأن الحادث ".

وكان أفراد قوة الدفاع الأسترالية في المياه الدولية والمجال الجوي الدولي، يقومون بالتأكيد على ضمان تطبيق العقوبات التي فرضها العالم من خلال الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، بسبب سلوكهم المتعنت والمتهور".

وتفادت المروحية، التي كانت تحلق من المدمرة HMAS Hobart، النيران، وقالت وزارة الدفاع في بيان منفصل إن المواجهة عرضت الطائرة ومن كانوا على متنها للخطر، على الرغم من عدم إصابة أحد بأذى.

وهذا هو الحادث الثاني من نوعه خلال ستة أشهر الذي يفسد التقارب المتزايد بين البلدين بعد سنوات من العلاقات المتوترة والنزاعات التجارية.

وكانت أستراليا في نوفمبر الماضي أعلنت أن سفينة تابعة للبحرية الصينية أصابت بعض غواصيها في المياه اليابانية باستخدام جهاز سونار تحت الماء، ولكن نفت الصين أنها استخدمت السونار الخاص بها، لكن أستراليا رفضت التفسير.