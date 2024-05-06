باحث: موافقة حركة حماس على وقف إطلاق النار تطور لافت ومهم (فيديو)

قال محمد فوزي باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ موافقة حركة حماس على وقف إطلاق النار تطور لافت ومهم.



وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة مع الإعلامية آية لطفي على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أهمية هذا الإعلان ترتبط بمجموعة من الاعتبارات الرئيسة، وعلى رأسها تنامي وطأة الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر وحتى اليوم.

وتابع: "يرتبط هذا الإعلان بسياق عام كان يشهد منذ الصباح الباكر تحركات إسرائيلية متعددة الأنماط تمهيدا لتنفيذ عملية رفح العسكرية، وهي التحركات التي كانت تنذر بالعديد من التداعيات الكارثية، وليست السلبية فقط على قطاع غزة".

إعلان حماس جعلنا أقرب من سيناريو الهدنة الإنسانية الجديدة



وأردف: "إعلان حماس جعلنا أقرب من سيناريو الهدنة الإنسانية الجديدة لمدة أسابيع على الأقل، يمكن من خلالها استئناف المباحثات التي قد تفضي إلى وقف كامل لإطلاق النار".

وقال القيادي في حركة حماس طاهر النونو، إن حماس وافقت على مقترح بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، كانت اقترحته مصر، وذلك عبر اتصال هاتفي أجراه إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، ومع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

ويشمل المقترح الذي وافقت عليه حماس، وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار وعودة النازحين وتحرير الأسرى.

رغم إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح الوسطاء، بوقف إطلاق النار، نشر يواف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي عبر حسابه على منصة أكس قائلا: هذا المساء تجري مناقشة مع رئيس الأركان ورئيس شعبة العمليات حول الخطط العملياتية للجيش الإسرائيلي، والتي ستبدأ قريبًا في منطقة رفح وأماكن أخرى في قطاع غزة.



أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن الاقتراح الذي وافقت عليه حماس لم توافق عليه "إسرائيل" حتى الأن.

وقالت مصادر في "إسرائيل"، إن حماس وافقت فعليا على اقتراح مصري مخفف وغير مقبول "لإسرائيل" .