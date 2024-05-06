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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أبرز بنود مقترح وقف إطلاق النار في غزة بعد موافقة حماس

القيادي في حركة حماس
القيادي في حركة حماس طاهر النونو

قال القيادي في حركة حماس طاهر النونو، إن حماس وافقت على مقترح بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، كانت اقترحته مصر، وذلك عبر اتصال هاتفي أجراه إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، ومع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

 

ويشمل المقترح الذي وافقت عليه حماس، وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار وعودة النازحين وتحرير الأسرى.

 

رغم إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح الوسطاء، بوقف إطلاق النار، نشر يواف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي عبر حسابه على منصة أكس قائلا: هذا المساء تجري مناقشة مع رئيس الأركان ورئيس شعبة العمليات حول الخطط العملياتية للجيش الإسرائيلي، والتي ستبدأ قريبًا في منطقة رفح وأماكن أخرى في قطاع غزة.

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن الاقتراح الذي وافقت عليه حماس لم توافق عليه "إسرائيل" حتى الأن.

وقالت مصادر في "إسرائيل"، إن حماس وافقت فعليا على اقتراح مصري مخفف وغير مقبول "لإسرائيل" .

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