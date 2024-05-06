علي ياسر يقود تشكيل فيوتشر أمام بيراميدز بالدوري
كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، بقيادة تامر مصطفى، عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز بمسابقة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.
ويلتقي فيوتشر بنظيره بيراميدز بعد قليل وفي تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الأسبوع ال٢١ من دوري نايل..
تشكيل فيوتشر أمام بيراميدز
حراسة المرمى: محمود حمدي
دفاع: محمود شعبان، محمود رزق ، علي الفيل ، جوناثان نجويم
وسط: غنام محمد ، ايموراني حساني ، عمرو السيسي، محمد فاروق، علي زعزع
هجوم: علي ياسر
بينما يجلس على مقاعد البدلاء، كل من: أحمد يحيى ، احمد كباكا، محمد صادق ، محمد محمود ، محمد ربيعة ، ايبا ، خالد رضا ، أحمد عاطف، باسم علي .
الجدير بالذكر أن فريق بيراميدز يستمر في صدارته لترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2023/2024، قبل مواجهة مودرن فيوتشر، برصيد 38 نقطة من 17 مباراة خاصها السماوي في المسابقة حتى الآن، بواقع: 11 انتصارًا و5 تعادلات، وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة فقط..