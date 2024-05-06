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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل بيراميدز أمام فيوتشر.. مصطفى فتحي يقود الهجوم

بيراميدز
بيراميدز

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بقيادة المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، عن تشكيل مواجهة مودرن فيوتشر، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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ويأتي الثلاثي فيستون ماييلي وفخري لاكاي ومصطفى فتحي على رأس هجوم الفريق السماوي لمواجهة فيوتشر، والمقرر انطلاقها في تمام السابعة من مساء اليوم الإثنين.

تشكيل بيراميدز أمام فيوتشر

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - محمود مرعي - كريم حافظ.

خط الوسط: وليد الكرتي - بلاتي توريه - مهند لاشين.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - مصطفى فتحي.

الجدير بالذكر أن فريق بيراميدز يستمر في صدارته لترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2023/2024، قبل مواجهة مودرن فيوتشر، برصيد 38 نقطة من 17 مباراة خاصها السماوي في المسابقة حتى الآن، بواقع: 11 انتصارًا و5 تعادلات، وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة فقط..

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