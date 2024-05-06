رسميا.. كريم شحاته يعتذر عن استمراره فى منصب مدير الكرة بالبنك الأهلى

تقدم منذ قليل كريم حسن شحاتة مدير الكرة لفريق البنك الأهلى بإعتذار للجنة الكرة برئاسة اللواء اشرف نصار عن عدم الاستمرار فى منصبه.

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وجاء نص الإعتذار على النحو التالى…

" السادة مسئولي نادي البنك الأهلي تحية طيبة وبعد

بعد 4 مواسم قضيتها داخل كيان نادي البنك الأهلي العريق أتقدم بإستقالتي من مهام عملي كمديرآ للكرة في ظل حالة عدم التوفيق التي يواجهها الفريق في الفترة الأخيرة متمنيآ التوفيق للمنظومة فيما هو قادم، واتقدم بخالص الشكر والتقدير للاعبين والجهاز الفني ولمجلس إدارة النادي المحترم برئاسة اللواء أشرف نصار على الدعم والمساندة طوال فترة عملي مع فريق الكرة الأول والذي اتمني له النجاح والتوفيق خلال المرحلة الهامة القادمة، تحت قيادة الكابتن طارق مصطفي وجهازه المعاون.

ومن جانبه قدم مجلس ادارة نادى البنك الأهلى برئاسة اللواء اشرف نصار

الشكر إلى الكابتن كريم شحاته على ما قدمه من جهد كبير وإخلاص خلال الفترة الماضية متمنين له النجاح والتوفيق فى خطواته المقبلة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي تلقي هزيمة ثقيلة من نظيره فريق إنبي بخماسية مقابل هدف في المباراة التى أقيمت بينهما مساء الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.