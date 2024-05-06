البنك الأهلي يحسم مصير طارق مصطفى بعد خماسية إنبي وتجميد المستحقات

أكد أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي أن طارق مصطفى المدير الفني للفريق مستمر بشكل طبيعي رغم الهزيمة من إنبي بخماسية في الدوري.

وحقق فريق إنبي الفوز على البنك الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري المصري "دوري nile".

بهذا الفوز ارتفع رصيد إنبي إلى 32 نقطة في المركز الثالث بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند في المركز الـ15.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

الحارس: عبد الرحمن سمير.

الدفاع: أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – محمد حامد.

الوسط: علي فوزي – مصطفى دويدار – مودي ناصر – أحمد يوسف.

الهجوم: مصطفى شكشك – أحمد أمين قفة – محمد حمدي.

بينما جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

الحارس: حسن شاهين.

الدفاع: محمد بسيوني – أيمن أشرف – محمود الجزار – إسحاقو يعقوبو.

الوسط: سعيدو سيمبوري – أحمد ربيع – أحمد مدبولي.

الهجوم: إبراهيم حسن – ياو أنور – كريم بامبو.

قال أشرف نصار في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "في أخطاء وسلبيات وقعدت مع المشرف على الكرة وتناقشنا في اللي حصل.. لكن طارق مصطفى مستمر معنا وجددنا الثقة فيه."

وأضاف: "قررنا إيقاف المستحقات المالية لجميع اللاعبين حتى نهاية الموسم"

واختتم: "سيتم استبعاد بعض اللاعبين الذين لا يشعرون بقيمة قميص البنك الأهلي وبالتالي سيتم استبعادهم"