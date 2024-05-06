بعد إصابة الفنان السعودي محمد عبده.. مشاهير هزموا السرطان

حالة من الحزن سيطرت على جمهور ومحبي الفنان السعودي محمد عبده، بعد إعلان إصابته بالسرطان، وبدء تلقي جلسات العلاج الكيماوي في باريس.

ولم يكن محمد عبده أول فنان يتمكن من قهر السرطان، بل سبقه عدد من المشاهير الذين أعلنوا بعد فترة من إصابتهم بالمرض الخبيث عن تعافيهم.

سمية الألفي

ولكن قبل محمد عبده، كانت هناك قصص ملهمة أخرى وهي قصة الفنانة سمية الألفي، التي بدأت رحلتها مع مرض السرطان في ديسمبر 2021، حيث خضعت لعملية جراحية لاستئصال ورم في الجهاز اللمفاوي، وبعد جهود علاجية مضنية، أعلنت سمية في مايو 2023 عن شفائها من السرطان وعودتها إلى الحياة الفنية بكل حماس ونشاط.

إليسا

ولم تكن إليسا الصوت الذهبي الذي يعرفه الجمهور العربي جيدًا، بعيدة عن هذه التجربة المؤلمة ففي عام 2018، كشفت إليسا عن إصابتها بسرطان الثدي، ورغم معاناتها خلال فترة العلاج، إلا أنها استطاعت تجاوز تلك الأزمة والعودة بقوة أكبر إلى ساحة الفن.

شريف مدكور

وعانى الإعلامي شريف مدكور هو الآخر من مرض سرطان القولون والذي أدى إلى استئصال جزء منه، وبعد رحلة علاج طويلة تعافى بشكل نهائي من المرض اللعين.

بسمة وهبة

واشتهرت الإعلامية بسمة وهبة بمكافحتها سرطان الثدي، بالسفر إلى باريس والخضوع للجراحة، وأصيبت على أثره بالاكتئاب، وكانت تلك من أسوأ الفترات التي مرّت بها، حتى إنها بعد التعافي احتفلت مع أصدقائها من الفنانين والإعلاميين بتعافيها تمامًا، بشعر قصير في 2013.

أحمد حلمي

واستطاع الفنان أحمد حلمي التغلب على مرض السرطان، بعدما اكتشف إصابته في منطقة الظهر عن طريق الصدفة، وخلال رحلة للاطمئنان على حالة زوجته الفنانة منى زكي الصحية، حيث كانت «زكي» تجري الفحوصات الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن عَلَم «حلمي» بالمرض الخبيث، وخضع على الفور لجراحة استئصال للورم منعًا لتطوّر الحالة وإصابته بالشلل، وشُفى «حلمي».

عايدة رياض

وأعلنت الفنانة عايدة رياض في 2023 تعافيها من سرطان المثانة بعد استئصاله بالمنظار، ولم تعلن عن أي تفاصيل خلال فترة مرضها ونصحها الأطباء وقتها الاستمرار في عملها بشكل طبيعي.