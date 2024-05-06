نظام غذائي يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون

إذا كنت تتناول الكثير من الوجبات الخفيفة المالحة والحلويات واللحوم الحمراء، فأنت أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون، حيث توصل علماء من الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا الاستنتاج.

واتباع ما يسمى بالنظام الغذائي الغربي، والذي يتضمن كميات كبيرة من اللحوم الحمراء ومنتجات الدقيق والمكسرات المملحة والبسكويت، وكذلك الحلويات، يزيد من احتمالية الإصابة بالأورام المعوية الخبيثة.

والأطعمة المكررة والمعالجة، وكذلك الوجبات الغذائية التي تحتوي على الحد الأدنى من الخضروات والبقوليات، تشكل خطورة كبيرة على أمعائنا وقد ارتبط هذا النوع من النظام الغذائي سابقًا بزيادة خطر الإصابة بخرف الشيخوخة والألم المزمن واضطرابات القلب والأوعية الدموية.

بشكل عام، النظام الغذائي الغربي كارثة حقيقية للإنسان الحديث غالبًا ما يؤدي هذا النوع من النظام الغذائي إلى السمنة، مما يساهم في الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وفي الدراسة الأخيرة، حصل مؤلفوها على معلومات حول عادات الأكل لأكثر من 134000 شخص.

وخلال فترة المراقبة تم تحديد 1175 حالة إصابة بأورام معوية. كما وجد العلماء، تم العثور على هذه الأورام في أغلب الأحيان لدى المشجعين المتحمسين لما يسمى بالنظام الغذائي الغربي، الذين تناولوا أنواعًا مختلفة من السندويشات والهوت دوج ورقائق البطاطس.

أظهر ضحايا هذه الأورام تغيرات في الميكروبيوم المعوي لديهم وهناك بالفعل الكثير من الأبحاث حول أهمية الحفاظ على التوازن في هذه المجموعة المكونة من تريليونات البكتيريا التي تعيش في الجهاز الهضمي لدينا يرتبط انتهاك هذا التوازن بالعديد من الأمراض، بدءا من الأكزيما البسيطة إلى الأورام والاكتئاب وقد أكدت الأبحاث الجديدة أهمية هذا الجانب.

ما هو سرطان القولون

سرطان القولون هو نمو للخلايا يبدأ في جزء من الأمعاء الغليظة يسمى القولون. والقولون هو أول أقسام الأمعاء الغليظة وأطولها. أما الأمعاء الغليظة فهي الجزء الأخير من الجهاز الهضمي. ومهمة الجهاز الهضمي تحليل الطعام ليستفيد به الجسم.

يصيب سرطان القولون في الأغلب البالغين الأكبر سنًا، لكن من الممكن أن تحدث الإصابة به في أي سن. ويبدأ عادةً في صورة تكتلات صغيرة من الخلايا تسمى السلائل تتكون داخل القولون. ولا تكون السلائل سرطانية عامة، لكن يمكن أن يتحول بعضها إلى أورام سرطانية في القولون مع مرور الوقت.

لا تسبب السلائل في الغالب ظهور أعراض. ولهذا السبب، يوصي الأطباء بالخضوع لفحوص منتظمة للبحث عن السلائل في القولون، إذ يساعد العثور على السلائل واستئصالها الوقاية من سرطان القولون.