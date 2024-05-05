دراسة تكشف مفاجأة حول الثوم وعلاقته بخفض ضغط الدم

تقول طبيبة الأسرة تاتيانا زاخاروفا لـ MedicForum: "وجدت الدراسة أن تأثيرات الثوم تشبه تأثيرات الأدوية الخافضة لارتفاع ضغط الدم، فالثوم المعروف بفوائده على القلب والأوعية الدموية، كان مرتبطًا بانخفاض تصلب الشرايين بالإضافة إلى لزوجة الدم".

وقرر الباحثون إعادة النظر في الدراسات من خلال التركيز على مستخلص الثوم المعتّق.

وأظهر التحليل أن مكملات الثوم كانت قادرة على خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي ومتوسط ​​الانخفاض في ضغط الدم الانقباضي هو 8-10 ملم زئبقي. وارتبط هذا الانخفاض أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 16-40%.

كما أدى مستخلص الثوم إلى خفض ضغط الدم المركزي وضغط النبض وسرعة موجة النبض وتصلب الشرايين بشكل ملحوظ.

تتفاعل خلايا الدم الحمراء لدينا مع الكبريت الموجود في الثوم عن طريق تكوين غازات أكسيد النيتريك (NO) وكبريتيد الهيدروجين (H2S) وهذه المركبات تعمل على استرخاء وتوسع الأوعية الدموية.

المقصود بارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة تؤثر على شرايين الجسم، ويُطلَق عليها أيضًا فرط ضغط الدم. في حال الإصابة بارتفاع ضغط الدم، تكون قوة دفع الدم باتجاه جدران الشرايين عالية للغاية باستمرار. ويجعل هذا القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم.

يُقاس ضغط الدم بوحدة الملليمتر الزئبقي (ملم زئبقي). تُوصَف الحالة عمومًا بأنها ارتفاع في ضغط الدم عندما تكون قراءة ضغط الدم 80/130 ملم زئبقي أو أعلى.

تقسم الكلية الأمريكية لأمراض القلب وجمعية القلب الأمريكية ضغط الدم إلى أربع فئات عامة. ويصنّف ضغط الدم المثالي بأنه ضغط الدم الطبيعي.

في حال لم يُعالَج ارتفاع ضغط الدم، فإنه يزيد من احتمال التعرّض للإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية ومشكلات صحية خطيرة أخرى لذلك من الضروري قياس ضغط الدم مرة على الأقل كل عامين بدءًا من عمر 18 عامًا وقد يتطلب بعض الأشخاص قياس ضغط دمهم بوتيرة أكبر.

يمكن أن يساعد اتباع عادات نمط الحياة الصحية مثل الامتناع عن التدخين وممارسة الرياضة وتناول طعام صحي في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وعلاجه ولكن بعض الأشخاص يحتاجون إلى استخدام أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم.