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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ليفربول يفوز على توتنهام في الدوري الإنجليزي وصلاح يتألق

ليفربول وتوتنهام
ليفربول وتوتنهام

حقق ليفربول فوزًا ثمينًا على نظيره توتنهام بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2023/2024.

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جاء الهدف الأول عن طريق اللاعب محمد صلاح في الدقيقة 16، بينما ضاعف زميله اللاعب أندرو روبرتسون، النتيجة في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول من المباراة.

وسجل كودي جاكبو الهدف الثالث في الدقيقة 50، بينما أحرز الهدف الرابع اللاعب هارفي إليوت في الدقيقة 59.

فيما قلص النتيجة ريتشارلسون لتوتنهام في الدقيقة 72، وسجل الهدف الثاني اللاعب سون هيونج مين في الدقيقة 77.

ورفع ليفربول رصيده للنقطة 78 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 60 في المركز الخامس.

وكان ليفربول قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون.             

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، كوانساه، فان ديك، روبرتسون.

الوسط: إندو، إليوت، ماك أليستر.     

الهجوم: محمد صلاح، دياز، جاكبو.

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