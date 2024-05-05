الأحد 05 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد صلاح يُسطر التاريخ مع ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

يواصل محمد صلاح كتابة التاريخ مع ليفربول الإنجليزي، بعد المواسم المميزة التي قضاها اللاعب مع الريدز، مما جعله أحد أفضل اللاعبين في البريميرليج.

txt

شوط أول سلبي بين الزمالك وسموحة

واستطاع محمد صلاح تسجيل هدف التقدم لليفربول أمام نظيره توتنهام، وذلك خلال الدقيقة 16، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وكشفت شبكة "سكواكا" العالمية، أن محمد صلاح أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يُحرز 10 أهداف أو أكثر، ويصنع مثلهم، خلال 3 مواسم متتالية.

ونجح محمد صلاح في تسجيل 23 هدفًا، كما صنع 13 في موسم 2021/22 من الدوري الإنجليزي، فيما أحرز 19 هدفًا وصنع 12 خلال الموسم الماضي 2022/23.

بينما وصل عدد أهداف محمد صلاح خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي لـ 18، فيما صنع 10 أهداف.

وأصبح صلاح ثاني لاعب يسجل 10 أهداف أو أكثر، ويصنع مثلهم، في 5 مواسم مختلفة في البطولة، بعد واين روني.

مواد متعلقة

ليفربول يدفع ثمن تسرع كلوب.. إنهيار الريدز وضغوطات مستمرة وضياع البطولات

محمد صلاح يفتتح التسجيل لـ ليفربول أمام توتنهام
الجريدة الورقية