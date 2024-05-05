عاجل
جيش الاحتلال يهاجم مجمع للأونروا ويزعم وجود مركز قيادة لحماس داخله إسرائيل تعلن مقتل جندي من لواء نحال على حدود قطاع غزة
الأحد 05 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عبدالناصر زيدان: «كهربا زعّل معلول في ليلته التاريخية مع الأهلي»

كهربا ومعلول
كهربا ومعلول

علق الإعلامي عبدالناصر زيدان، على ارتداء نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، التونسي علي معلول، شارة القيادة لأول مرة في تاريخه، في مباراة الجونة بالدوري المصري.

إقرأ أيضًا..

txt

كولر يحتوي غضب كهربا بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

وقال زيدان خلال تصريحاته، إن معلول أصبح أول لاعب تونسي وعربي يرتدي شارة القيادة للعملاق الأحمر عبر التاريخ.

وأضاف، هذا الشيء بالنسبة للنجم التونسي هو بمثابة العيد ميلاد له بعد ارتدائه شارة القيادة للمرة الأولى في تاريخه، ودخول التاريخ من أوسع أبوابه مع القلعة الحمراء.

وأكمل، كهربا قرر تسديد ركلة الجزاء بالرغم من أن معلول هو المسدد رقم 1 لـ كولر، لكن هذا الأمر يرجع للمدير الفني، وبالطبع هذا الأمر أحزن اللاعب التونسي بعض الشيء

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يرتدي فيها علي معلول شارة قيادة الأهلي لأول مرة منذ قرابة 8 أعوام، منذ انضمامه للأهلي في عام 2016 أي منذ 2840 يوما.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على الجونة بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة "دورى nile".

مواد متعلقة

ننشر حصاد وزارة العمل في أسبوع

محسن أحمد مدير التصوير : التكنولوجيا ظلمت الموهوبين

شمس «معرض الكتاب» تشرق لتنير مصر والشرق الأوسط

مصر للطيران تواصل خطتها المستقبلية فى توسعة شبكة الخطوط وتحديث الأسطول فى عيدها الـ92

جمعة: الاسراء والمعراج معجزة أكدت على وحدة الرسالة وربطت عالم الغيب بالشهادة

الوفد يقدم طرحاً وطنياً لإنقاذ الاقتصاد

رئيس المحكمة الدستورية يستعرض 20 مبدأ ثوري حصنت الحقوق والحريات

لطيفة ترثي والدتها الراحلة برسالة مؤثرة

الجريدة الورقية