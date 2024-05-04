السبت 04 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تامر حسني يوجه رسالة لأيتن عامر بعد غنائها معه: "مستنيين أغانيكي الجديدة"

تامر حسني وأيتن عامر
تامر حسني وأيتن عامر

وجه النجم تامر حسني رسالة خاصة للفنانة أيتن عامر، وذلك بعد غنائها معه في حفله الأخير الذي أقيم أمس في مدينة العين السخنة وشاركته في غناء أغنيته الشهيرة "عيونه دار".

 

ونشر تامر حسني مقطع فيديو من الحفل يجمعه بـ أيتن عامر عبر خاصية القصص القصيرة بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا: "القمر أيتن عامر اللي نورتني في المسرح.. وغنت عيونه دار بأجمل إحساس، مستنيين أغانيكي الجديدة يا تونا".

تامر حسني

حفل تامر حسني في العين السخنة

يشار إلى أن أحيا الفنان تامر حسني حفلا غنائيا ضخم مساء أمس في مدينة العين السخنة، ورفع الحفل شعار كامل العدد، وقدم عددا من الأغاني التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

تامر حسني

أيتن عامر فيلم عنب

من ناحية أخرى تستعد الفنانة أيتن عامر لطرح فيلمها الجديد الذي يحمل اسم «عنب»، وانتهت من تصويرمشاهده تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، وتقدم أيتن أغاني جديدة لها ضمن أحداث الفيلم، ويضم في بطولته محمود الليثي، نور قدري، محمد رضوان، إسلام إبراهيم، توني ماهر، من إخراج أحمد أنور، تأليف أحمد سالم.

txt

رامي جمال يوجه رسالة لزوجته: "شكرا إنك في حياتي"

txt

مي سليم تطلق بوستر فيلمها الجديد "بنقدر ظروفك"

txt

فيلم عالماشي يحقق إيرادات متوسطة بالسينمات أمس

txt

إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في آخر ليلة عرض

txt

فيلم "السرب" يتصدر شباك التذاكر بإيرادات مرتفعة أمس

txt

ياسمين عز تنتصر في معركتها القضائية مع نيشان (تفاصيل)

txt

إجمالي إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

txt

فيلم عالماشي يحصد إيرادات متوسطة بالسينمات أمس

txt

موعد عرض الفيلم الوثائقي اخترنا الحياة علي WATCH IT

txt

إيرادات فيلم أسود ملون فى آخر ليلة عرض

مواد متعلقة

رامي جمال يوجه رسالة لزوجته: "شكرا إنك في حياتي"

مي سليم تطلق بوستر فيلمها الجديد "بنقدر ظروفك"

فيلم عالماشي يحقق إيرادات متوسطة بالسينمات أمس

إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في آخر ليلة عرض

فيلم "السرب" يتصدر شباك التذاكر بإيرادات مرتفعة أمس

ياسمين عز تنتصر في معركتها القضائية مع نيشان (تفاصيل)

إجمالي إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

فيلم عالماشي يحصد إيرادات متوسطة بالسينمات أمس
الجريدة الورقية