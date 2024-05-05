تشكيل تشيلسي لمواجهة وست هام فى الدوري الإنجليزي

أعلن الجهاز الفني لفريق تشيلسي، بقيادة ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة وست هام يونايتد فى ديربي لندن، والتي ستنطلق بعد قليل على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة 36 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويضم تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة وست هامكل من:

بيتروفيتش ، تشالوباه، تياجو سيلفا، بادياشيل، كوكوريلا، جالاجير، كايسيدو، مادويكي، بالمر، مودريك، جاكسون.

ويبحث فريق تشيلسي عن فوز جديد من أجل مواصلة انتصاراته للوصول إلى مركز مؤهل للعب في المسابقات الأوروبية بالموسم المقبل.

ويدخل فريق تشيلسي مباراته أمام وست هام وهو في المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، في حين يخوض وست هام مباراته أمام تشيلسي وهو في المركز التايع برصيد 49 نقطة.