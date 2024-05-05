الأحد 05 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الذهب بمحلات الصاغة بمستهل تعاملات اليوم الاحد

الذهب
الذهب

أسعار الذهب..حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد وذلك في ضوء الأحداث الدولية التي يشهدها العالم  من حروب وصراعات تؤثر على سعر المعدن الأصفر.

txt

المقاولون العرب من ذوى القدرات يحصدون الذهب في بطولة الجمهورية للسباحة

txt

سعر الذهب اليوم السبت في أسواق الصاغة المصرية


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:


سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3525 جنيهًا


وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر تداولا في مصر نحو 3085 جنيهًا


وبلغ  سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2644 جنيهًا


وجاء سعر الجنيه الذهب نحو 24680 جنيهًا


وسجلت سعر الأوقية نحو 2302 دولارًا

 

 قرارات البنك المركزي 

في 6 مارس الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي  رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، فضلًا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الاقتصاد المحلي 

 ذكر البنك المركزي، أنه نظرًا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.

مواد متعلقة

سعر الذهب اليوم السبت في أسواق الصاغة المصرية

أسعار الذهب اليوم السبت في محال الصاغة والأسواق

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الجمعة 3-5-2024

تراجع طفيف في أسعار الذهب مع تقلص التوقعات بخفض الفائدة في 2024

الذهب يواصل الارتفاع للجلسة الثانية بعد تثبيت للفائدة

أسعار الذهب بمحلات الصاغة بمستهل تعاملات اليوم الخميس
الجريدة الورقية