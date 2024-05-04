سعر الذهب اليوم السبت في أسواق الصاغة المصرية

أسعار الذهب اليوم السبت.. شهدت أسعار المشغولات الذهبية خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت في اسواق الصاغة المصرية، استقرارًا ملحوظا، وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم السبت في مصر نحو 3520 جنيها، بينما سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21، في محلات الصاغة المصرية، نحو24640 جنيهًا، حيث يزن الجنيه الذهب 8 جرامات.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت في أسواق الصاغة المصرية، حيث تختلف أسعار الجرامات والاعيرة عن بعضها البعض، وتشتهر محافظات مصرية باقبالها على اعيرة عن غيرها، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمات السعرية للوقوف على أخر المسجدات التي تطرأ على الاسواق المصرية، لعرضها على متابعي الوفد "كـ أسواق الحديد والاسمنت واسواق الخضار والفاكهة والعملات العربية والاوروبية وأسعار الدولار، لاسيما الذهب الذي نحن بصدده الان والذي شهد استقرارًا بالاسواق المصرية، وجاءت اسعاره على النحو الاتي:

أسعار الذهب اليوم السبت في الاسواق المصرية

الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم السبت نحو 3520 جنيها.

الذهب عيار 21

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت نحو 3080 جنيهًا.

الذهب عيار 18

كما بلغت اسعار عيار الذهب 18 اليوم السبت نحو 2640 جنيهًا.

الذهب عيار 14

كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 اليوم السبت نحو 2053 جنيهًا.

اسعار الجنية الذهب اليوم في مصر

الجنية الذهب عيار 21

سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم السبت، في محلات الصاغة المصرية، نحو24640 جنيهًا، حيث يزن الجنيه الذهب 8 جرامات.

الذهب عيار 24

وبلغ سعر جنيه الذهب عيار 24 اليوم السبت في أسواق المشغولات الذهبية والمجوهرات نحو 28160 جنيهًا.

اسعار الذهب اليوم للسبائك

تقدم العديد من البنوك خدمات تداول واستثمار السبائك الذهبية في كل دول العالم، وتختلف تصنيفات السبائك الذهب ما بين من يتعامل عليها على أساس الوزن أو الشكل أو العيار.

سبيكة 2.5 جرام: وزن 2.5 جرام 8800 جنيه.

سبيكة 5 جرامات: وزن 5 جرامات نحو 17600 جنيه.

سبيكة الأونصة (31.1) جرام: حققت اسعار سبيكة الذهب الأونصة بنحو 109472 جنيهًا.