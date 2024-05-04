المقاولون العرب من ذوى القدرات يحصدون الذهب في بطولة الجمهورية للسباحة

هنأ المهندس محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب التهنئة إلى أبنائه من لاعبي المقاولون العرب من ذوى القدرات الذين حصدوا ميداليات في بطولة الجمهورية للسباحة لذوي القدرات الخاصة والتى أقيمت بنادى 6 اكتوبر خلال الفترة من 01/05حتى 03/05/2024.

خلال منافسات البطولة شارك ذئاب الجبل ب 11 لاعب حصدوا عدد 26 ميدالية مختلفة من الذهب 12 ميدالية ومن الفضة 13 ميدالية ومن البرونز 1ميدالية وهم كالآتي: -

1- زهراء محمود حسين حصلت على الميدالية الذهبية في سباقى 400 حرةو200 حرة.

الميدالية الفضية في سباقى 100 حرة و٢٠٠ متنوع.

2- معاذ محمد إبراهيم حصل على الميدالية الذهبية في سباق 200 حرة والميدالية الفضية في سباقى 100 حرة و50 حرة.

3- يوسف رضا أحمد حصل على الميدالية الذهبية في سباق 200 صدر والميدالية الفضية في سباق ١٠٠ صدر.

4-عمر ياسر السيد حصل على الميدالية الفضية في سباقات ١٠٠ صدر و 200 صدر و 200 حرة والميدالية البرونزية في سباق ٢٠٠ متنوع.

5- سارة سامح حصلت على الميدالية الذهبية في سباقات 100 حرة و 50 ظهر و ٥٠ حرة.

6-رحاب أحمد سليم حصلت على الميدالية الذهبية فى سباقى 200 حرة و ٥٠ فراشة والميدالية الفضية في سباق 50 ظهر.

7- خالد شريف رمضان حصل على الميدالية الذهبية في سباقات 400 حرة و 50 ظهر و ٢٠٠ متنوع والميدالية الفضية في سباق 200 حرة.

8- إيناس مصطفى حصلت على الميدالية الفضية في سباقات 100 حرة و 50 صدر و٥٠ حرة.

9- محمد أحمد الجبالى حصل على المركز الرابع في سباق 50 صدر.

10- مالك هشام عبد المنعم حصل على المركز السابع في سباق 50حرة.

من جانبه وجه الأستاذ موسى علي موسي عضو مجلس الإدارة والأستاذ جلال فراج المدير التنفيذي للنادي الشكر للاعبين الفائزين، وللأستاذة امينة بدوي مديرة النشاط الثقافي والاجتماعي والجهاز الفني

الذي يتكون من المدير الفني للفريق كابتن أحمد صبحي عبد الخالق والمدرب العام للفريق كابتن محمد نصير عبد المجيد

ومدربي الفريق

كابتن شوقي يوسف محمد

كابتن محمد شوقت خاطر

كابتن أحمد محسن محمد

كابتن حسام إبراهيم أحمد

كابتن أحمد ماجد حسين

وإدارى الفريق الأستاذ محمد شعبان

متمنين لهم مزيد من البطولات.