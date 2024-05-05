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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مختار مختار: محمود متولي لاعب رائع وسيضيف الكثير للأهلي بالفترة القادمة

محمود متولي لاعب
محمود متولي لاعب الأهلي

أشاد مختار مختار نجم الأهلي السابق بمستوى محمود متولي، مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي خلال لقاء إنبي ، مشيرًا إلى أن متولي يستحق الحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا كبيرا على الجونة بثلاثية نظيفة خلال المواجهة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة دوري نايل. 

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وقال مختار مختار في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور": "على كولر أن يقوم بالتدوير ما بين اللاعبين خلال الفترة القادمة لتجهيز اللاعبين لنهائي إفريقيا".

وتابع: "كريم نيدفيد لاعب متميز، ويحتاج للحصول على مباريات بشكل أكبر من أجل استعادة مستواه".

وأكمل: "محمود متولي لاعب كرة متميز وسيضيف الكثير للأهلي خلال الفترة القادمة"، وأتم: "متولي يستحق الحصول على جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والجونة في الدوري".

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