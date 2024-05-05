مختار مختار يوجه رسالة لمدرب الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

أشار مختار مختار نجم الأهلي السابق إلى أهمية التدوير لعناصر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال مباريات الدوري استعدادًا لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا كبيرا على الجونة بثلاثية نظيفة خلال المواجهة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة دوري نايل.

وقال مختار مختار في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور": " الأندية تقوم بالتحضير الجيد لمباريات الأهلي بشكل خاص، وبيكون ماتش الموسم بالنسبة لبعض الأندية".

وأكمل: "الجونة فريق جيد وعلاء عبد العال له طريقته الخاصة والأهلي كان يعلم ذلك قبل خوض اللقاء".

وأدرف: "لاعبوا الأهلي صعبوا المباراة على أنفسهم، وكان لابد من تغيير تاو وحسين الشحات في الشوط الثاني، ولكن الشحات قدم مردود جيد في نهاية اللقاء وسيستعيد مستواه في الفترة القادمة".

وذكر: "على كولر أن يقوم بتدوير اللاعبين من أجل الاستعداد لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي، وأتمنى تتويج الأهلي باللقب".