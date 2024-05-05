طعيمة: الأهلي يعاني بسبب هذا الأمر وكولر يحتاج لعلاج الأخطاء

قال عادل طعيمة نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر استحق الفوز على الجونة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس في بطولة الدوري الممتاز.

أضاف "طعيمة" عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فارق: " الأهلي قدم مباراة جيدة أمام الجونة، وسط حالة ضغط المباريات التي يعاني منها الأحمر في الفترة الأخيرة".

وتابع طعيمة :"التغييرات التي أجراها السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أمام الجونة أتت بثمارها، والجميع ظهر بمستوى جيد".

وأتم: "كولر مازال بحاجة إلى علاج الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها اللاعبين خلال الفترة الأخيرة".

وأنتصر الأهلي على الجونة بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتعهما على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.