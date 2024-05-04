«ESTA» تنظم دورة تدريبية للعاملين فى سوق قطر المالى

4 محاضرات للمستفيدين

اتفقت الجمعية المصرية للمحللين الفنيين «ESTA» مع الاتحاد العربى للأسواق المالية «البورصات العربية سابقا» على تنظيم دورة تدريبية للعاملين فى سوق المال القطرى بدولة قطر.

قال محمد يونس رئيس مجلس إدارة «ESTA» إن الدورة التدريبية تعقد خلال شهر يونيه القادم 2024، على مدار يومين بالبورصة القطرية، بواقع 4 محاضرات تتضمن مبادئ التحليل الفنى واساسيات الاستثمار، يستفيد منها العاملون بالبورصة وشركات السمسرة القطرية، وكذلك استراتيجيات التداول على المدى القصير.

أضاف أن صالح ناصر رئيس اللجنة التعلمية بالجمعية المصرية للمحللين الفنيين سوف يقوم بإلقاء المحاضرات للمتدربين.

أشار «يونس» إلى أن الدورة التدريبية تهدف إلى رفع وتنمية مهارات العاملين من السوق المال القطرى من شركات سمسرة، وشركات عاملة فيما يتعلق بالتحليل الفنى.

كما أشار «يونس» أيضا إلى أن هذه الدورة تعيد التعاون مع الاتحاد العربى للأسواق المالية، لتنظيم دورات تدريبية للبورصات العربية الأعضاء بالاتحاد العربى، على أن تكون تنظيم الدورات التدريبية القادمة للبورصات العربية بالقاهرة.

كما تنظم الجمعية المصرية للمحليين الفنيين فى الوقت الجارى دورة تدريبية حول المتداول المحترف، حيث تصل عدد محاضرات الدورة إلى 16 محاضرة تتعلق بأساسيات التداول اليومى باستخدام التحليل الفنى.. يصل عدد الحاضرين إلى 33 متدربًا، يمثلون 6 شركات سمسرة، وتنتهى هذه الدورة فى 15 يوليو2024.