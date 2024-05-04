سيطرت الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، على حريق التهم محتويات شقة سكنية في دائرة قسم شرطة العجوزة.



السيطرة علي حريق شقة سكنية في العجوزة بلا إصابات



وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنيّة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في شارع البطل احمد عبدالعزيز بمنطقة العجوزة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق وبصحبتهم سيارات إطفاء، وتم محاصرة كرات اللهب وإخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

وفي واقعة أخري ، امرت جهات التحقيق ، بحبس 14 ديلر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بحيازة والاتجار فى المواد المخدرة.



كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قد تمكنت من ضبط كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة عدة عناصر إجرامية ببورسعيد وتقدر قيمتها المالية بـ 3.5 مليون جنيه تقريبا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن بورسعيد قيام “عدة عناصر إجرامية” بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها متخذين من دوائر أقسام شرطة “الزهور – الضواحي – أول الجنوب” مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 عاطلين- لهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزهور، وبحوزتهم “4 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كيلو جرام لمخدر الآيس – كيلو جرام لمخدر الهيروين – كيلو جرام لمخدر للهيدرو – كمية لمخدر البودو – فرد خرطوش وعدد من الطلقات”.

وجرى ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الزهور وبحوزته "4 كيلوات جرام لمخدر للهيدرو - كيلو جرام لمخدر للهيدرو - كمية لمخدر الشابة

وعاطل بدائرة قسم شرطة الضواحي وبحوزته 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش، عاطل بدائرة قسم شرطة الزهور وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و3 عاطلين، بدائرة قسم شرطة أول الجنوب وبحوزتهم 5 كيلوات جرام لمخدر الحشيش وكيلو جرام لمخدر الهيروين.

كما تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة أول الجنوب وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كيلو جرام لمخدر للهيدرو - كمية لمخدر الآيس، و4 أشخاص بينهم سيدتان- لهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الضواحي وبحوزتهم 3 كيلوات جرام لمخدر الحشيش – كيلو جرام لمخدر الآيس – كمية لمخدر الهيروين – 1000 قرص من عقار الترامادول المخدر – مشغولات ذهبية – سيارة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3.5 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إدراكا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة.

مصرع شاب دهسته آله حصاد القمح بالدقهلية

كما لقي شاب في العقد الثاني من عمره، مصرعه، دهسته آلة حصاد القمح بإحدى قرى الدقهلية، تم نقل الجثة الي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب أثناء عمله بـ"ماكينة حصاد الغلة" بإحدى قرى الدقهلية.

