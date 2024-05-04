تقدم الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، خدمات المرور الرئيسية، وذلك لكافة الأفراد الراغبين في امتلاك رخصة قيادة سواء كانوا يمتلكون مركبات أو ينوون الحصول على الرخصة.

وتيسر هذه الخدمة للأفراد القيام بالقيادة بشكل قانوني، ويمكن الحجز لهذه الخدمة عبر عدة وسائل منها منصة أبشر الإلكترونية، كما يمكن زيارة أقرب فرع تابع للمديرية العامة للمرور.

وتفرض وزارة الداخلية شروطًا يجب توافرها في الأفراد لتمكينهم من الحصول على الرخصة، وذلك لضمان مزاولة القيادة بشكل قانوني وآمن.

وإليكم خطوات حجز موعد رخصة قيادة بالسعودية 1445

توفر منصة أبشر إمكانية حجز المواعيد لاستخراج رخصة القيادة للجنسين عبر الاستفادة من خدمات المرور لكافة الأفراد المسجلين والمفعلين على المنصة.

يمكن اتباع الخطوات التالية لحجز المواعيد:

ابدأ بفتح الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر.

انتقل إلى تبويب خدمة الأفراد.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

أدخل رمز التحقق ثم انقر على زر تسجيل الدخول.

اختر من القائمة الرئيسية خدمات المرور، ثم انقر على خيار حجز موعد بالمرور.

حدد الخدمة المرغوبة واختر التاريخ والوقت المناسبين.

اقرأ ووافق على الشروط والأحكام المعروضة.

قم بطباعة إيصال يحتوي على تفاصيل موعدك للمرور وتأكد من إحضاره في الموعد المحدد.

وقد أعلن الأمن العام السعودي، قبل ساعات، بدء تنفيذ التعليمات المنظمة لموسم حج 2024/1445 التي تقضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة ، اعتبارا من يوم السبت 25 شوال 1445 الموافق 4 مايو 2024 .

ويمنع من لا يتوفر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة ، على أنه سيتم أعادة المركبات والمقيمين الذين ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهات المختصة ، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة ، أو تصريح عمرة ، أو تصريح حج من حيث أتوا .

وبدأت بالفعل المديرية العامة للجوازات بالسعودية بإستقبال إصدار تصاريح الدخول العاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج عبر منصة وزارة الداخلية السعودية (أبشر) وبوابة مقيم دون الحاجة إلى مراجعة الجوازات ، وتتيح منصة أبشر أفراد إصدار التصاريح للعمالة المنزلية والتابعين وحاملي الإقامة المميزة والمستثمرين والزائرين بعد إرفاق المستندات المطلوبة.

ومن خلال بوابة مقيم الإلكترونية يتم إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للعامل في المنشآت التي مقرها العاصمة المقدسة ، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام ( أجير) خلال موسم الحج .