نصائح ذهبية لمكافحة نسيان المعلومات قبل الامتحانات
قدم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، نصائح ذهبية لمكافحة نسيان المعلومات قبل الامتحانات لجميع الطلاب.
ولفت الخبير التربوي إلى أن الكثير من الطلاب يعانون من مشكلة نسيان المعلومات مما يرفع لديهم مستوى القلق والتوتر قبل الامتحانات.
ونوه الخبير التربوي بوجود بعض الطرق التي تقلل من نسيان الطالب المعلومات قبل دخول الامتحانات.
طرق مكافحة النسيان قبل الامتحانات:
- عزل الطالب نفسه عن المشتتات والاستذكار في مكان هادئ: الاستذكار في ظروف مشتتة مثل بجوار الضوضاء، مثل صوت السيارات في الشارع، أو صوت التلفزيون المرتفع في البيت، يسبب التشتت والنسيان.
- إشباع الطالب حاجاته إلى الطعام، أو النوم حتى يستطيع الاستيعاب وتخزين المعلومات قبل الامتحانات؛ لأن الاستذكار في ظروف جسمية غير مواتية مثل الجوع، أو سهر الطالب للاستذكار رغم رغبته الشديدة في النوم، يسبب التشتت والنسيان.
- مراجعة الطالب الدرس الواحد مرات عدة؛ لأن استذكار الطالب الدرس مرة واحدة فقط لا يجعله يثبت في الذهن.
- استخدام أكثر من حاسة عند الاستذكار قبل الامتحانات، مثل القراءة والتسميع بصوت عالٍ والكتابة؛ لأن اعتماد الطالب على حاسة واحدة فقط مثل البصر في القراءة يجعل المعلومات أكثر عرضة للنسيان.
- الابتعاد تمامًا عن التشتت الرقمى واستخدام الأجهزة التكنولوجية أثناء الاستذكار خاصة قبل الامتحانات؛ لأن التشتت الرقمى من خلال انشغال الطالب بالموبايل والإنترنت يسبب نسيان المعلومات.
- بُعد الطالب عن الصراعات والمشكلات مع زملائه وأقرانه في فترة قبل الامتحانات؛ لأن انشغال الطالب بالمشكلات والصراعات مع الآخرين يضعف تركيزه ويسبب نسيان المعلومات.
- مراجعة ومذاكرة مواد مختلفة عقب بعضها؛ لأن استذكار الطالب دروسًا متشابهة عقب بعضها يسبب تداخل المعلومات ونسيانها.
- الالتزام بالهدوء والثقة بالنفس قبل الامتحانات؛ لأن ارتفاع مستوى القلق لدى الطالب عن الحدود الطبيعية يسبب التشتت والنسيان.
- أخذ فترات راحة خلال الاستذكار والمراجعة؛ ومن خلالها يتم تنظيم وترتيب المعلومات في الذاكرة والتمييز بينها.
- كتابة أو إعادة صياغة الطالب ملخصات الدروس بنفسه بأسلوبه الخاص؛ الاعتماد على الملخصات والملازم الجاهزة واستذكارها بنفس طريقة تنظيمها، كما كتبها صاحبها قد تكون غير مريحة للطالب مما يؤدى إلى سرعة نسيان المعلومات.
- تركيز الطالب على مراجعة النقاط المهمة فقط في كل درس وخاصة التى تكون موضع أسئلة في الامتحانات؛ لأن مذاكرة الطالب كل المعلومات المتضمنة في أى درس سواء كانت مهمة أو قليلة الأهمية يزيد العبء على ذاكرته وبالتالى نسيانها.