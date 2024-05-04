قدم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، نصائح ذهبية لمكافحة نسيان المعلومات قبل الامتحانات لجميع الطلاب.

ولفت الخبير التربوي إلى أن الكثير من الطلاب يعانون من مشكلة نسيان المعلومات مما يرفع لديهم مستوى القلق والتوتر قبل الامتحانات.

ونوه الخبير التربوي بوجود بعض الطرق التي تقلل من نسيان الطالب المعلومات قبل دخول الامتحانات.

طرق مكافحة النسيان قبل الامتحانات: