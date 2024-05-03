30% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 سهلة

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن وجود 30 في المائة من أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 سهلة للطالب أقل من المتوسط.

وأوضح متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة 2024 تحتوى على أسئلة بنسبة 40 في المائة للطالب المتوسط و30 في المائة لطالب الماميز.

ولفت متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن أسئلة الامتحانات يجري سحبها من بنوك الأسئلة، بناء على مواصفات محددة.

وذكر متحدث وزارة التربية والتعليم أن أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 ستوزع على أربعة نماذج تضم نفس الأسئلة ولكن بترتيب مختلف فقط في كل نموذج.

وأضاف متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نماذج أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 تصنف على النحو التالي: "أ" و"ب" و"ج" و"د".

ونبه متحدث وزارة التربية والتعليم إلى أنه ليس من الضروري حصول الطالب على نفس نموذج أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأكد متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اختلاف نمودج امتحانات الثانوية العامة 2024 أمر طبيعي ولا يوجد به أي مشكلة إطلاقا؛ لأن الاختلاف في ترتيب الأسئلة فقط.

ونوه متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتشكيل لجنة من 10 خبراء لمراجعة نماذج الامتحان والإجابة، والأسئلة متدرجة.

وأكد متحدث وزارة التربية والتعليم أن نظام التصحيح الإلكتروني لنماذج البابل الشيت لا يشوبه أخطاء، مشيرًا إلى تصحيح الأسئلة المقالية وكل من خلال 2 مصححين منفصلين، وفي حالة الاختلاف يحكم بينهما مصحح ثالث.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 بدءا من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 للمواد الأساسية المضافة للمجموع.

ويؤدي نحو 800 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في الفترة من 10 يونيو 2024 حتى 20 يوليو 2024 داخل لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

