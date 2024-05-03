الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

وزير التعليم: أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 من المنهج

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن توضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 من المنهج المقرر. 

إجراءات تأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

تنوع مستويات الصعوبة في أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة أن تكون أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تتوزع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024  على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة أن تغطي أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 جميع أجزاء المنهج. 

تنوع مستويات أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة تنوع مستويات الصعوبة في أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 لقياس جميع مستويات الطلاب. 

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باستخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة فى امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها. 

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى ضرورة أن تكون أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يجب أن تكون أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 غير قابلة للتأويل. 

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن توضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بعيدة عن التعقيدات.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحديد موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024 يوم 8 مايو. 

وتنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني يوم 23 مايو 2024 بحسب الجدول المقرر في كل محافظة. 

ووضعت المديريات التعليمية في مختلف المحافظات جداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في الفترة المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن البيانات الأساسية التي يجب وضعها في أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024. 

وحددت وزارة التربية والتعليم مواصفات أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024. 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن كراسة أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 تتضمن البيانات الأساسية من: المرحلة، والصف الدراسي، والمادة الدراسية، والزمن، والدرجة، وتاريخ الامتحان. 
 

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