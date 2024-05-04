استمرار الاحتجاجات بالجامعات الأمريكية لوقف دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية بغزة

استمرت الاحتجاجات، التي تطالب الكليات والجامعات الأمريكية بسحب أموالها من العمليات العسكرية والحكومية الإسرائيلية في غزة، في الانتشار في حرم الجامعات بمختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك جامعات "ييل" و"نيويورك و"هارفارد" ومعهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا وغيرها.

ورفضت بعض الجامعات سحب استثماراتها، بينما قالت جامعات أخرى أنها ستجري محادثات مع الطلاب المتظاهرين، بشأن مخاوف الاستثمار، بينما تحاول قمع احتجاجات واسعة النطاق، حسب شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية اليوم السبت.

ولدى الكثير من الجامعات، تاريخ طويل من سحب الاستثمارات، في شركات لها صلات بقضايا سياسية ساخنة أو تدعمها، بطريقة أخرى، مثل الإبادة الجماعية والفصل العنصري وغير ذلك من الممارسات.

وتتصاعد الاحتجاجات ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتعبيرا عن التضامن مع الفلسطينيين داخل حرم جامعات أمريكية مختلفة، مما أدى إلى تدخل الشرطة في جامعة كولومبيا، وكلية مدينة نيويورك، وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس، وجامعة تكساس في أوستن والعديد من المؤسسات الأكاديمية الأخرى.

وينصب جوهر الاحتجاجات على مطالبة الجامعات والشركات بوقف العلاقات المالية مع إسرائيل.

ونفذت الشرطة عمليات كبرى خلال الأيام الأخيرة لإخلاء مخيمات احتجاج مؤيدة للفلسطينيين، منها مبنى يشغله طلاب في جامعة كولومبيا بنيويورك.

وبحسب احصاءات وسائل إعلام أمريكية، تم اعتقال أكثر من 1000 متظاهر في أنحاء البلاد خلال الأسبوعين الماضيين بسبب ارتكاب جرائم تشمل التعدي على ممتلكات الغير وانتهاج سلوك مخل بالقانون وارتكاب أذى إجرامي، واعتداءات.

مدير منظمة الصحة العالمية: الهجوم الإسرائيلي على رفح "قد يؤدي إلى حمام دم"

حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الجمعة من أن هجوما عسكريا إسرائيليا على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة "قد يؤدي إلى حمام دم"، داعيا إلى وقف إطلاق النار.

وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس عبر منصة إكس "تشعر منظمة الصحة العالمية بقلق عميق من أن عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح بغزة قد تؤدي إلى حمام دم وتزيد من إضعاف النظام الصحي المعطوب أصلا"

صحيفة قطرية:فوز الصحفيين الفلسطينيين بجائزة اليونسكو لحرية الصحافة يمثل رسالة للاحتلال بأن صوت فلسطين لن يسكت أبدا

أكدت صحيفة "الراية" القطرية أن فوز الصحفيين الفلسطينيين بجائزة اليونسكو لحرية الصحافة يمثل رسالة للاحتلال الإسرائيلي بأنه مهما حاول أن يسكت صوت الفلسطينيين، ويخفي جرائمه، فلن يتحقق مراده ، مثمنة تضحيات الصحفيين الفلسطينيين في سبيل نقل حقيقة جرائم الاحتلال الوحشية بحق الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة، والضفة الغربية، وقطاع غزة.

وطالبت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان "نحيي صمود الصحفيين الفلسطينيين" المجتمع الدولي أن يتحرك؛ لإيقاف الجرائم بحقهم وحق الشعب الفلسطيني الأعزل ، موضحة أن استهداف الاحتلال للصحفيين أدى إلى استشهاد 135 صحفيا فلسطينيا بعد عدوان السابع من أكتوبر، ولا يزال الصحفي الفلسطيني متمسكا بحقه في نقل الحقيقة للعالم أجمع، ومتمسكا كذلك بمحاسبة ومحاكمة قادة الاحتلال لتورطهم في اغتيال شهداء الحقيقة الذين كشفوا للعالم حقيقة الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وأشارت إلى أن الصحفيين الفلسطينيين يمارسون عملهم بكل مهنية ويوصلون صوت شعبهم لأقاصي الأرض، مضيفة أنهم في الوقت نفسه يمارسون شكلا من أشكال مقاومة المحتل الذي أراد أن يحتكر المعلومة بشتى الوسائل الإجرامية.

يذكر أنه تم منح الصحفيين الفلسطينيين، جائزة اليونسكو جييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة لعام 2024 في تشيلي، والتي تمثل اعترافا عالميا بجهودهم في نقل حقيقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي الوحشية بحق الشعب الفلسطيني.