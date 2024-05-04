محلل سياسي: كل المؤشرات توحي بقرب التوصل لصفقة تنهي الحرب على غزة

قال عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إنَّ كل المؤشرات توحي بأن هذه المرة هي الأكثرا اقترابا من التوصل لتهئة ووقف إطلاق النار وإعلان هدنة، وهذا هو الهدف القريب الآن، لافتاً إلى دور الجهود المصرية المميزة والفاعلة بشكل كبير في إنجاح المفاوضات بجانب نضوج الوضع الدولي والتغير الذي حدث داخل إسرائيل مؤخراً.

اجتياح رفح الفلسطينية

وتابع «مطاوع»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»: «في آخر استطلاع للرأي الإسرائيلي حول أيهما أكثر أهمية اجتياح رفح الفلسطينية وإتمام العملية العسكرية البرية أم انجاز صفقة، لأول مرة يتفوق إنجاز الصفقة بنسبة تصويت 58% ورئيس الوزراء الإسرائيلي مهتم للغاية بمتابعة رأي الشارع في الداخل لحرصه على البقاء في السلطة».

إإيقاف الحرب على غزة

وأشار إلى أنَّ الإدارة الأمريكية أيضاً تضغط لإيقاف الحرب على غزة وكل هذه العوامل التي تم سردها، وأهمها قدرة الدور المصري على تقريب وجهات النظر ووضع صيغة لا يمكن رفضها من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، والمؤشرات هذه المرة مختلفة وقد تكون هناك صفقة قريبة ولأول مرة منذ 8 أشهر سيكون هناك ثمناً لإنهاء الحرب على غزة، مرجعاً ذلك إلى قدرة مصر للنفاذ إلى طرفي المعادلة وتعزيز فكرة إنهاء هذه الحرب وبكل تأكيد سيحسب هذا لمصر.

ما يحدث فى غزة هو إعادة صياغة لخريطة المنطقة الجيوسياسية

جدير بالذكر أن السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، قال إنه يتابع بصورة كبيرة الأحداث التي تمر بها المنطقة العربية وتطورات الأحداث في فلسطين قبل وبعد أحداث ٧ أكتوبر، حيث إنه لا يمكن الحديث عن أوضاع المنطقة العربية الآن دون ربطها بما كان يدور من قبل أحداث 7 أكتوبر.

وأكد السفير حسين هريدي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”،:" أتابع بشدة كافة الأحداث المتطرفة التي تحدث في فلسطين كما أنني أتابع تطور الأحداث بين إسرائيل وإيران.

وأضاف في حديثه، أن الأحداث في قطاع غزة والمنطقة تجاوزت حدث ٧ أكتوبر، حيث ما نشهده الآن هو إعادة صياغة الخريطة الجيوسياسية في المنطقة.

يقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم السادس لبرنامج "الشاهد"، الذى يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويوثق من خلاله شهادات للتاريخ للجرائم الإسرائيلية التى يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.