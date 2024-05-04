مخاطر تناول الفسيخ في شم النسيم (شاهد)

كشف أحمد سعد الصحفي المتخصص في الوزارة الصحة، أن الوزارة وضعت خطة معتادة لعيد القيامة وشم النسيم، مضيفا أن الخطة تشمل الرقابة على الأسواق وتقديم الخدمات الصحية.

الرقابة على الأسواق والمحال الخاصة ببيع الأسماك

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم الرقابة على الأسواق والمحال الخاصة ببيع الأسماك.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج صباح البلد، أنه خلال الفترة الماضية ضبط أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، محذرا من المضاعفات الصحية الخطيرة للفسيخ والرنجة.

نسبة الملح في الفسيخ يزيد عن 17 %

وأردف أن نسبة الملح في الفسيخ يزيد عن 17 % وأي تناول لهذه المأكولات بشكل غير صحيح يؤدي لمشاكل صحية منها ارتفاع الضغط وربما الإصابة بجلطات واضطراب القلب.

واختتم أنه يتم يفضل تناول الأسماك المملحة من خلال تخفيف الأملاح بواسطة الخل أو الليمون وهذا يخف من حدة الملوحة أو وضعها في المياه أو تناول خضروات معها وتناول مشروبات ساخنة بعد الأسماك المملحة.

جدير بالذكر أن شم النسيم من أهم المناسبات التي لها طابع خاص لدى العديد من المصريين منذ عهد الفراعنة، إذ يعد تناول الأسماك المملحة، منها الفسيخ والرنجة وغيرها، وتلوين البيض، من أبرز العادات والطقوس المصرية، بل رمز الاحتفال به, فضلًا عن الخروج إلى المتنزهات والحدائق للاستمتاع بأجواء الربيع في هذا اليوم.

ويوجد نصائح مهمة يجب اتباعها عند شراء الفسيخ والرنجة:

يجب التأكد من مصدر ومكان شراء سمك الفسيخ والرنجة بحيث تكون معلومة المصدر وتاريخ الصلاحية.

يجب أن تكون الأسماك طازجة ومتماسكة وغير منتفخة وتكون القشور عادية وغير غامقة والعيون براقة والخياشيم حمراء اللون ورائحتها عادية ومحفوظة فى ملح مطابق للمواصفات القياسية فى براميل خشبية خاصة بها.

تعرض الفسيخ لدرجة حرارة 100 مئوية ولمدة 10 دقائق للتخلص من سموم الفسيخ.

يعد الرنجة أو السمك المدخن عامة أفضل نسبيًا من الفسيخ، حيث يتم تعريض الرنجة لدرجة حرارة ونسبة ملح كافية لقتل السموم.

الابتعاد عن الرنجة غير المغلفة لضمان عدم تعرضها لأي رذاذ مصاب.

مراعاة أن يكون لون خياشيم الأسماك أحمر أو ورديًا.

كما يجب عدم الإسراف في تناول الأسماك المملحة؛ لأنها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح قد تصل إلى أكثر من 17% من وزن هذه الأسماك وتسبب ضررًا شديدًا خاصةً لمرضى الضغط وأمراض القلب وأمراض الكلى والحوامل والأطفال.