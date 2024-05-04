قبل شم النسيم.. نصائح مهمة عند شراء الفسيخ والرنجة

يحتفل المصريون بعد غد الإثنين بشم النسيم أو أعياد الربيع، حيث يرجع بداية الاحتفال إلى ما يقرب من خمسة آلاف عام، وبالتحديد إلى أواخر الأسرة الثالثة الفرعونية، إذ سُمي بذلك الاسم نسبة للكلمة الفرعونية "شمو"، التي ترمز إلى بعث الحياة عند المصريين القدماء.



ويعتبر شم النسيم من أهم المناسبات التي لها طابع خاص لدى العديد من المصريين منذ عهد الفراعنة، إذ يعد تناول الأسماك المملحة، منها الفسيخ والرنجة وغيرها، وتلوين البيض، من أبرز العادات والطقوس المصرية، بل رمز الاحتفال به, فضلًا عن الخروج إلى المتنزهات والحدائق للاستمتاع بأجواء الربيع في هذا اليوم.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي نصائح مهمة يجب اتباعها عند شراء الفسيخ والرنجة:

يجب التأكد من مصدر ومكان شراء سمك الفسيخ والرنجة بحيث تكون معلومة المصدر وتاريخ الصلاحية

يجب أن تكون الأسماك طازجة ومتماسكة وغير منتفخة وتكون القشور عادية وغير غامقة والعيون براقة والخياشيم حمراء اللون ورائحتها عادية ومحفوظة فى ملح مطابق للمواصفات القياسية فى براميل خشبية خاصة بها.

تعرض الفسيخ لدرجة حرارة 100 مئوية ولمدة 10 دقائق للتخلص من سموم الفسيخ

يعد الرنجة أو السمك المدخن عامة أفضل نسبيًا من الفسيخ، حيث يتم تعريض الرنجة لدرجة حرارة ونسبة ملح كافية لقتل السموم.

الابتعاد عن الرنجة غير المغلفة لضمان عدم تعرضها لأي رذاذ مصاب

مراعاة أن يكون لون خياشيم الأسماك أحمر أو ورديًا

كما يجب عدم الإسراف في تناول الأسماك المملحة؛ لأنها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح قد تصل إلى أكثر من 17% من وزن هذه الأسماك وتسبب ضررًا شديدًا خاصةً لمرضى الضغط وأمراض القلب وأمراض الكلى والحوامل والأطفال.