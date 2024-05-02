أوبل تكشف عن الجيل الجديد المذهل من سيارات جراند لاند

كشفت شركة صناعة السيارات أوبل، عن سيارتها الأنيقة والديناميكية الواسعة متعددة الاستخدامات مع مجموعة نقل الحركة الكهربائية بالكامل أوبل جراند لاند الجديدة.

مواصفات أوبل جراند لاند الكهربائية

وتأتي السيارة الجديدة بالعديد من ميزات التصميم التي شوهدت لأول مرة في سيارة Opel التجريبية و تتضمن هذه الميزات Vizor ثلاثي الأبعاد مع شعار Blitz المضاء الذي يستقر بفخر في المنتصف وحروف "OPEL" المضيئة بشكل دائم في الخلف. وتشمل المزايا الأخرى نظام الإضاءة Intelli-Lux Pixel HD الذي يضم أكثر من 50000 عنصر فردي، بالإضافة إلى منصة STLA Medium الأصلية للمركبات الكهربائية BEV، وتصميم جديد لتغليف البطارية المسطحة الذي يسمح ببطارية تبلغ 98 كيلووات في الساعة. وهذا سيمكن سيارة Grandland Electric من تغطية ما يصل إلى حوالي 700 كيلومتر محليًا بدون انبعاثات (وفقًا لـ WLTP1).

وقال فلوريان هويتل، الرئيس التنفيذي لشركة أوبل: "تعتبر جراند لاند الجديدة علامة فارقة بالنسبة لأوبل. ومعها أصبحت كل سيارات أوبل بلا استثناء متاحة كهربائياً. هذه خطوة كبيرة في تصنيعنا الكهربائي. فقد تم تصميم وتطوير جراند لاند الجديدة في روسلسهايم وسيتم بناؤها في آيزناخ، العلاقة مع أوبل التجريبية لا لبس فيها. إنها تقدم ابتكارات شوهدت لأول مرة في هذه السيارة النموذجية الاستثنائية." كما أضاف: "إن سيارة جراندلاند الجديدة ستعزز مكانتنا في قطاع سيارات C-SUV المهم".

منصة BEV الأصلية تساعد على تمكين نطاق كهربائي يصل إلى حوالي 700 كيلومتر (WLTP1)

يمثل الجيل القادم من جراند لاند خطوة كبيرة لأوبل في جعل التنقل الكهربائي أكثر جاذبية، إنها أول سيارة أوبل تستفيد من منصة Stellantis STLA Medium BEV الأصلية. بفضل التصميم الجديد، والبطارية المسطحة الجديدة التي تصل طاقتها إلى 98 كيلووات في الساعة، والجيل الجديد من المحرك الكهربائي وميزات توفير الطاقة مثل المضخة الحرارية، وستتمكن جراند لاند إلكتريك الجديدة من تقديم مجموعة كهربائية WLTP1 خالية من الانبعاثات محليًا يصل إلى حوالي 700 كيلومتر. وفي أماكن أخرى، نضمن أيضًا توقفات قصيرة لإعادة الشحن، وفي محطة الشحن السريع العامة، يستغرق الأمر حوالي 26 دقيقة فقط لإعادة الشحن إلى 80% من سعة البطارية.

3D Vizor وBlitz المضيئة وتقنية Edge Light وIntelli-Lux Pixel Matrix HD

كما أعطت الأسس الجديدة للمصممين حرية جديدة، وأصبح المظهر المثير للإعجاب لسيارة جراند لاند الجديدة واضحًا من النظرة الأولى، وذلك بفضل الطول الإضافي 173 ملم، والارتفاع الإضافي 19 ملم والعرض الإضافي 64 ملم مقارنة بسابقه، فإن الوافد الجديد ينقل الثقة (الطول: 4650 ملم؛ العرض: 1905 ملم؛ الارتفاع: 1660 ملم)، وبدمجها مع عجلات معدنية يصل حجمها إلى 20 بوصة، فإن ذلك يساعدها على الجلوس بجرأة وراحة في قمة مجموعة سيارات SUV من أوبل، يتم إضافة المزيد من العظمة من خلال التنفيذ الجديد لوجه علامة أوبل التجارية المميزة: 3D Vizor، يتم دمج هذا العنصر مع شعار Opel Blitz المضيء والذي أصبح أكثر بروزًا باستخدام تقنية Edge Light، وتتبنى جراند لاند الجديدة تصميم "أوبل كومباس" الذي قدمته العربة النموذجية التجريبية، وهو يعتمد على مبادئ التجعيد المركزي، مع تنظيم جميع الميزات أفقيًا مع شعار "Electrified Blitz" في المركز.

ويرافق الشعار المضيء الجديد أيضًا ابتكار الإضاءة الأخيرة من مهندسي روسلسهايم – وهو رائد الصناعة Intelli-Lux Pixel Matrix HD، ويقدم النظام أكثر من 50000 عنصر (51200 على وجه الدقة، مع 25600 على كل جانب) لتوزيع الضوء عالي الوضوح ويحتفل بأول ظهور له للوافد الجديد، مرتكزاً على الوضع المروري وحركة المرور، تكتشف الأجسام الشاملة والقادمة وLight Intelli-Lux Camera Matrix HD المجمعة لهذه الأجسام بشكل أكبر تقريبًا من تقنيات Matrix Light القوية، ويمكن تصميمها بشكل رقمي أكثر تجسيدًا - كل ذلك مع ضمان أن مستخدمي الطريق الآخرين ساطعين. علاوة على ذلك، فإن الرسوم المتحركة الجديدة للترحيب/الوداع مع الرسوم المتحركة مع التوقعات الرسومية أمام السيارة يعطي بالفعل نظرة ثاقبة على الاحتمالات المستقبلية.

بفضل سقفها العائم ذو اللونين والكسوة المتباينة، تم تمديد جراند لاند بصريًا للحصول على مظهر أنيق. ويتم تنظيم وتصميم الجسم بشكل عام مع الحفاظ على السوائل العضوية. وتتدفق الخطوط الحادة المميزة لقوس العجلة عبر السيارة وتساعد بصريًا على دفع العجلات للخارج. ويقترن هذا بمتانة العناصر المكسوة حول العجلات والجزء السفلي من الجسم. تؤكد قاعدة العجلات الطويلة التي يبلغ طولها 2784 ملم والباب الخلفي شديد الانحدار على زيادة الرحابة في المقصورة وصندوق السيارة. يمكن طي المقاعد الخلفية بنسبة 40:20:40 وبالتالي توفير حجم تحميل يصل إلى 1,641 لترًا.

وفي الخلف، فإن توقيع إضاءة البوصلة المميز، بما في ذلك التكامل الأول لعلامة "OPEL" الناحية المضيئة كجزء من التوقيع، يظهر لأول مرة في طراز الإنتاج الخاص بها. وتماشيًا تمامًا مع نهج Greenovation الذي تتبعه شركة Opel للحفاظ على جميع الموارد المتعلقة بالسيارة، لم يعد اسم السيارة معروضًا بأحرف الكروم - وبدلاً من ذلك أصبح مركزيًا منقوشًا على الباب الخلفي.

تصميم داخلي واسع مع شاشة عرض مركزية مقاس 16 بوصة ومقاعد AGR وحلول تخزين ذكية

في الداخل، يتم الترحيب بشاغلي جراند لاند الجديدة بمزيد من العناصر الجريئة مع أجواء دافئة وجذابة. من الناحية المعمارية، يؤكد التصميم الداخلي على المظهر الأفقي، مع خطوط تمتد عبر لوحة العدادات إلى الأبواب، مما يعزز الشعور بالاتساع والرحابة، في حين تولد الشاشة المركزية مقاس 16 بوصة الموجهة نحو السائق والكونسول الوسطي المرتفع شعورًا رياضيًا. خلف عجلة القيادة توجد مجموعة منفصلة واسعة ورقمية بالكامل توفر المعلومات الأساسية، مما يسمح للسائق بالتركيز على متعة القيادة، وبالاشتراك مع شاشة العرض الأمامية Intelli-HUD، يتجنب الحاجة إلى إبعاد عينيه عن الطريق. يتوفر للسائقين أيضًا خيار تشغيل الوضع النقي يدويًا أو تلقائيًا. فهو يقلل من المحتوى الموجود على مجموعة معلومات السائق وشاشة العرض الأمامية والشاشة المركزية ويضمن تشتيت انتباه أقل عند القيادة ليلاً أو تحت المطر. في تقاليد أوبل النموذجية يمكن أيضًا تشغيل الإعدادات المستخدمة بشكل متكرر، مثل التحكم في المناخ بشكل حدسي عبر عدد قليل من الأزرار الفعلية المتبقية.

تم دمج فتحات الهواء الجانبية في الباب مما يؤكد بصريًا على عرض لوحة العدادات. يتمتع الجزء العلوي من لوحة العدادات بمظهر فني جميل وينقسم بشكل جمالي إلى سطحين نهائيين للتأكيد على النغمة العامة للتصميم. أسفل هذا أضيف "ضوء الحافة"، الذي يعتمد على نفس التقنية المستخدمة في Vizor، زجاجًا دقيقًا مثل تنفيذ اللون والضوء، مدعومًا بالإضاءة المحيطة الجذابة غير المباشرة على لوحة العدادات، بالإضافة إلى إدخالات الأبواب. الجزء الأوسط من لوحة العدادات مغلف بالقماش، ويمتد بصريًا إلى كتف الباب، مما ينتج قمرة قيادة جذابة وملموسة.

يوفر التصميم الداخلي أيضًا تجربة قيادة تتضمن بشكل خاص: تتمتع مقاعد AGR المريحة من أوبل بسمعة حائزة على جوائز، وتواصل جراند لاند الجديدة هذا التقليد القديم. معتمد من "Aktion Gesunder Rücken e. الخامس. "حملة من أجل ظهر صحي"

يقدمون ميزة جديدة للراحة: المساند القوية. وتعمل هذه الوظيفة على تحسين تعديل الراحة الجانبية بدرجة كبيرة بفضل الجيوب الهوائية الموجودة في المساند الجانبية لمسند الظهر. كما توفر المقاعد التهوية والتدليك للسائق. وفي الوقت نفسه، يتمتع الركاب في الخلف بمساحة إضافية للأرجل تبلغ 20 ملم مقارنة بسيارة جراند لاند السابقة. ومن ناحية أخرى، تأتي ميزة Intelli-Seat الحاصلة على براءة اختراع في المقاعد الأمامية - وهي فتحة تخفف الضغط على عظمة الذنب - وبشكل قياسي تضمن راحة فائقة حتى أثناء الرحلات الطويلة على الطريق السريع. وجميع الأقمشة الموجودة في الداخل معاد تدويرها بنسبة 100%.

وباعتبارها سيارة عائلية، فقد تم التركيز بشدة على تعدد الاستخدامات الداخلية. لم يكن الهدف هو تجميع العديد من وحدات التخزين فحسب، بل كان أيضًا إيجاد حلول مبتكرة تجعل الحياة أسهل للعملاء مع تحسين الراحة والرفاهية. أهم ما يميز هذه الحلول الذكية هو Pixel Box. بفضل الزجاج الشفاف المضيء والغطاء القماشي، لا يعزز هذا العنصر المظهر البصري لوحدة التحكم فحسب، بل إنه أيضًا عملي للغاية. يوجد شاحن الهاتف الذكي اللاسلكي خلف الزجاج بحيث يمكن شحن الأجهزة أثناء تخزينها بأمان. وتساعد الرؤية المستمرة للهاتف الذكي أيضًا على ضمان عدم نسيانه في السيارة عند مغادرة جراند لاند. في المجمل، توفر جراند لاند الجديدة أكثر من 35 لترًا من مساحات التخزين الداخلية - بدءًا من صندوق Pixel Box وحتى جيوب الهاتف في مساند الظهر للمقاعد الأمامية إلى مساحة التخزين الكبيرة الموجودة أسفل الكونسول المركزي والتي تتسع أيضًا لمقبس 12 فولت.

محركات بديلة، وتقنية التخميد الانتقائي للتردد، ومجموعة من أنظمة مساعدة السائق

العملاء الذين يفضلون محركات أخرى على خيار كهربائي بحت سيجدون أيضًا ما يرغبون فيه في مجموعة المحركات الكهربائية بالكامل. توفر سيارة Grandland Hybrid الجديدة المزودة بقابس كهربائي ما يصل إلى 85 كيلومترًا من المدى الخالي من الانبعاثات محليًا (WLTP1) وسيارة Grandland Hybrid المزودة بتقنية 48 فولت توفر المزيد من الحلول المثيرة التي توفر متعة القيادة مع تقليل الاستهلاك وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وعلى الرغم من أن جراند لاند تخفض الانبعاثات، إلا أنها لا تزال توفر متعة القيادة الديناميكية والمريحة. وقد أصبح ذلك ممكنًا بفضل المخمدات المزودة بتقنية التخميد الانتقائي للتردد، والتي يتم استخدامها في الهيكل. تعمل هذه التقنية الفريدة على إنشاء دائرة هيدروليكية ثانية في حجرة المخمد لتكييف قوة التخميد ميكانيكيًا فيما يتعلق بالتردد. اعتمادًا على الموقف وظروف سطح الطريق وأسلوب القيادة، فإنه يتيح خصائص تخميد مختلفة لانزلاق مريح عند الترددات العالية - أي مع تأثيرات قصيرة مثل الحصى أو غطاء فتحة التفتيش - بالإضافة إلى أسلوب قيادة رياضي طموح مع المزيد من المباشرة الاتصال مع الطريق بترددات منخفضة. تتفاعل سيارة جراند لاند بشكل فوري ومباشر مع أي أمر من السائق، وكما هو معتاد في سيارات أوبل، تظل مستقرة عند الكبح والانعطاف والسرعات العالية على الطريق السريع. يتم التأكيد بشكل أكبر على DNA Opel من خلال النوابض المحددة والقضيب المضاد للدوران والتوجيه وضبط ESC.

العرض الجذاب الذي تقدمه سيارة SUV الجديدة من أوبل هو الأفضل في فئتها، يتم تقريبه من خلال مجموعة واسعة من أنظمة مساعدة السائق بما في ذلك، التحكم التلقائي في السرعة، مع وظيفة التوقف والانطلاق، والتعرف على إشارات المرور الموسعة، والتكيف الذكي للسرعة، والكبح أثناء التصادم، وهو نظام يهدف إلى المساعدة في تجنب الاصطدام الثانوي في حالة وقوع حادث، كل ذلك يأتي بشكل قياسي. كما يتوفر أيضًا نظام Intelli-Drive 2.0، الذي يدمج العديد من المساعدين الإلكترونيين ويجمعهم مع مساعد تغيير المسار شبه التلقائي وتكيف السرعة الموصى به، كخيار أيضًا. إذا كان المسار المستهدف خاليًا، يقوم المساعد بتوجيه Grandland إلى المسار المطلوب بحركات توجيه صغيرة. ويضمن نظام تكييف السرعة الموصى به - إذا أكده السائق - تقليل سرعة السيارة وفقًا لذلك عند الوصول إلى حد جديد للسرعة أو زيادته إلى هذا الحد. بالإضافة إلى أجهزة الاستشعار، يستخدم Intelli-Drive 2.0 أيضًا المعلومات من الشبكة عبر الهواء. كما أصبح ركن السيارة والمناورة أسهل بفضل وجود السائقين في الأمام والخلف، وكاميرا الرؤية الخلفية مع وظيفة التنظيف التلقائي وكاميرا Intelli-Vision بزاوية 360 درجة.

بفضل منصتها الجديدة المتطورة والتقنيات الجديدة المبتكرة، جنبًا إلى جنب مع العديد من ميزات التصميم التي شوهدت لأول مرة في سيارة أوبل التجريبية، تتربع جراند لاند الجديدة بشكل مريح على رأس مجموعة سيارات SUV من أوبل بينما تقدم مستوى جديدًا من الكل، الحرية الكهربائية لاستراتيجية الكهرباء المستمرة لأوبل.