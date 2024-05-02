تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف تفاصيل العثور على هيكل عظمي مشوه المعالم، داخل أرض زراعية بالوراق.

العثور على هيكل عظمي بأرض زراعية في الوراق

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على هيكل عظمي داخل قطعة أرض زراعية في منطقة الوراق شمال محافظة الجيزة.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وعثر على هيكل عظمي مشوه المعالم، دون التوصل لهوية الشخص؛ لتفرض الشرطة طوقًا أمنيًا بمسرح الواقعة.

وكانت البداية ببلاغ من الأهالي يفيد بعثورهم على جثة في باطن أرض زراعية، عبارة عن هيكل عظمي، وعلى الفور تم عرض البلاغ على اللواء هشام أبو النصر، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة؛ لكشف غموض الحادث وكشف ملابساته وتم إخطار النيابة العامة للمعاينة.

ومن جهة اخرى حددت محكمة استئناف القاهرة، محاكمة المتهم بــ قتل الطفلة السودانية جانيت، جلسة 7 من شهر مايو الجاري لنظرها أمام الدائرة المختصة.

7مايو.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الطفلة السودانية جانيت



وكان النائب العام المستشار محمد شوقي، احال المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة سودانية الجنسية إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة مقتل الطفلة السودانية جانيت جمعة بطرس.

تلقت النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها التي تبلغ من العمر عشرة أشهر بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان.

وبسؤال والدي الطفلة، تبين أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، وهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، واعترف المتهم في التحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.

وفى سياق متصل قبضت شرطة منطقة الرياض على المقيم اليمني، عمر عبد النور عبد الوهاب، نتيجة تحرشه بامرأة، وأعلنت شرطة العاصمة إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للنيابة العامة.